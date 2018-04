Piden que los vecinos lleven sus facturas de servicio con aumento a la próxima sesión del HCD

P U B L I C



Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana impulsan declarar la emergencia tarifaria en la Ciudad, pero aseguran que "para ser escuchados, es necesaria la participación de los ciudadanos". Tras los nuevos aumentos, los ediles peronistas sostuvieron que "pagar las tarifas en cuotas, es un nuevo negocio para las empresas y no un beneficio para la gente". Tras la presentación del proyecto que busca declarar la emergencia tarifaria en Campana, Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana manifestaron que Cambiemos traba su tratamiento en comisión, por lo que solicitaron la participación de los campanenses en la próxima sesión del Concejo Deliberante. "Pedimos que los vecinos lleven sus facturas a la sesión, porque entendemos que el reclamo por el freno a los aumentos debe ser una demanda de todos. Y para ser escuchados, es necesaria la participación de los ciudadanos" señaló el Concejal Rubén Romano. "Este proyecto de resolución es para que desde el Municipio se reconozca la dificultad de las familias de afrontar el aumento en los servicios. Con tarifas que antes representaban un 9% del salario, y que hoy se llevan cerca del 25%. No tienen una proporción que pueda ser afrontada por un trabajador o un jubilado, y no hay una mirada humana ni social por parte del Gobierno; sólo económica y empresarial" agregó el Dr. Romano. "Los subsidios a la energía, por ejemplo, tenían que ver con entender que el acceso a estos servicios eran un derecho y no un privilegio. Y aquí en Campana lo estamos padeciendo. En dos años, el Intendente aumentó las tasas discrecionalmente. Y éste año la Gobernadora les hizo el favor a los Intendentes bonaerenses de volver a aumentar las tasas de barrido y limpieza, sin la necesidad de una sesión especial de Mayores Contribuyentes". Por su parte, la Concejal Romina Carrizo cuestionó la respuesta del Gobierno al pedido que se hiciera en Diputados de retrotraer el valor de las tarifas a 2017, otorgando una financiación con intereses en algunos casos, como el gas. "El pago de las tarifas en cuotas es un nuevo negocio para las empresas. Es una trampa para seguir endeudando a los vecinos, y que caigan en la imposibilidad de pagar. Y da pena ver como el radicalismo monta un show junto al Gobierno Nacional para presentar como gran logro la financiación de la deuda con intereses, cuando es algo que muchas empresas de servicio ya lo estaban implementando, porque les representa un nuevo negocio". "Lamentablemente esta situación afecta a todos por igual. A quienes apoyaron a este Gobierno, y a quienes no. Porque las tarifas aumentan este año un 150%, y pero el gobierno le pone un tope al aumento salarial de 15%. Y ese gran esfuerzo que se les pide a los argentinos, termina siendo caja recaudatoria para el pago de una deuda sin beneficio alguno para los ciudadanos. Porque según Macri, se iban a ahorrar millones de pesos quitándole al usuario los subsidios en los servicios públicos. Pero todos esos millones se utilizan para pagar intereses de la deuda externa que su gobierno acrecienta cada día. No queda ni un sólo peso al Estado, o sea, a los argentinos. Es una gran estafa para todo el pueblo, y debemos reclamar para defender no solo nuestros intereses, sino la de nuestros hijos y nietos" concluyó.

Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana impulsan declarar la emergencia tarifaria





La Dra. Carrizo participó de la juntada de firmas contra los aumentos



Piden que los vecinos lleven sus facturas de servicio con aumento a la próxima sesión del HCD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: