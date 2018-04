Para ello necesitará sumar de a tres y que se den algunos otros resultados, dado que ayer ganó Brown (A), que complicó mucho a Nueva Chicago en los Promedios. El partido comienza a las 15.30 horas en Mitre y Puccini. Dos dudas en el Violeta. Después de haber asegurado la categoría el pasado fin de semana en Santiago del Estero, Villa Dálmine le apunta ahora todos sus cañones a tratar de confirmar su clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. Y hoy puede conseguirlo definitivamente en caso de vencer a Deportivo Morón y recibir resultados positivos desde otras canchas. Para ello, ayer no ayudó Brown de Adrogué, que superó 2-0 a Nueva Chicago en Mataderos y trepó hasta la cuarta ubicación, retrasando un lugar al Violeta en la tabla de posiciones. En tanto, el Torito quedó en zona de descenso y muy complicado con los Promedios: si no le gana a Ferro Carril Oeste en la última fecha como visitante, todo indica que su futuro está en la Primera B Metropolitana. El encuentro entre Villa Dálmine y Deportivo Morón, correspondiente a la 24ª y anteúltima fecha, se disputará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini con el arbitraje de Pablo Díaz. Y pondrá nuevamente a Walter Nicolás Otta, ídolo del pueblo Violeta, en el banco de suplentes visitante, una experiencia que al cordobés ya le ha tocado vivir con Acassuso y Unión de Mar del Plata. Estos son algunos de los matices que presentará el encuentro, vital también para Deportivo Morón, que ayer quedó fuera de la zona de clasificación al octogonal por el triunfo de Brown (A). El Gallito también aseguró la permanencia en la fecha pasada y ahora busca un lugar en el Reducido por el segundo ascenso. En cuanto a lo futbolístico, el Violeta llega en una racha de dos victorias consecutivas (All Boys y Mitre) y con la posibilidad de recuperar al enganche Nicolás Sánchez. La presencia de "Cuca" es uno de los interrogantes de la formación que presentará hoy Felipe De la Riva. Y en caso de jugar, saber si reemplazará a Marcos Rivadero o Ramiro López. La otra duda pasa por el esquema en ofensiva: si continúa Federico Jourdan o si ingresa un delantero bien definido como Jorge Córdoba o Favio Durán. Entonces, el probable equipo de nuestra ciudad formaría hoy con Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Rivadero o López, Rivadero o Sánchez; Pablo Burzio y Jourdan o Córdoba. La lista de convocados por De la Riva se completa con Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro, Horacio Falcón, Durán y Franco Costantino. Por su parte, Morón llega a Campana tras vencer 1-0 como local a Sarmiento de Junín y Walter Otta repetiría la misma alineación titular: Es decir: Milton Álvarez; Maximiliano Paredes, Sebastián Martínez, Valentín Perales, Nicolás Martínez; Emmanuel Giménez, Leandro Guzmán, Cristian Lillo, Nicolás Ramírez; Facundo Pumpido, Javier Rossi.

¿DE REGRESO? NICOLÁS SÁNCHEZ VOLVERÍA A LA TITULARIDAD TRAS PERDERSE EL PARTIDO CON MITRE EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 36: En 35 partidos, Villa Dálmine ganó en 14 ocasiones, Deportivo Morón se impuso en 12 oportunidades y empataron 9 veces. Villa Dálmine convirtió 53 goles, mientras que Morón marcó 47 COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 18 veces. Villa Dálmine ganó 10 (29 goles); Dep. Morón ganó 5 (20 goles); y empataron 3 veces. COMO LOCAL DEP. MORON: jugaron 17 veces. Morón ganó 7 partidos (27 goles); Villa Dálmine ganó 4 (24 goles); igualaron 6 encuentros. APOSTILLAS: Como local, Villa Dálmine lleva 7 encuentros sin caídas ante Deportivo Morón, con 6 victorias (las últimas 4 de manera consecutiva) y un empate. La última derrota en esta condición se remonta al sábado 11 de octubre de 1986, por la 12ª fecha de la Primera B 1986/87. Fue por 2 a 0, con goles de Héctor Bordoni y Ángel Alonso. GOLEADORES VILLA DÁLMINE: Jorge Omar Pietroni (4), Pedro Julio Galván (4), Damián Salvatierra (4), Dante César Repetto (2), Pedro Rodolfo Bases (2), Miguel Ernesto Benítez (2), Esteban Luis Mazzeo (2), Víctor Hugo Crema (2), Jorge Gilberto Villagra (2), Roberto Fabián Cena (2), Rubén Alejandro Rojas (2). GOLEADORES DEPORTIVO MORÓN: Miguel Ángel Rodríguez (4), Víctor Hugo Alarcón (3), Roberto Pascual Mazzeo (2), Juan José Tamburrino (2), Carlos Ismael Pagano (2), Carlos Rodolfo Ramírez (2), Raúl José Espíndola (2), Angel Alonso (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO LOCAL El sábado 8 de marzo de 2014, por la 27º fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14, Villa Dálmine se impuso 3 a 1 en Mitre y Puccini. VILLA DÁLMINE (3): Agustín Gómez; Gerardo Gómez, Facundo Gómez, Rubén Zamponi, Gustavo Mbombaj; Lucas Ferreiro (Diego Grecco), Horacio Falcón, Raúl Pérez (Juan Manuel Ferreyra) y Víctor Gómez; Nazareno Solis (Dalmiro Gaeto) y Damián Salvatierra. DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Pedro Fernández, Juan Celaya, Gonzalo Licata, Nicolás Parodi. DEPORTIVO MORÓN (1): Alejandro Migliardi; Ariel Otermín, Ariel Berón, Emiliano Mayola; Mariano Barbieri, Martín Granero, Dante Zuñiga (Esteban Giambuzzi), Matías Orihuela (Gastón Sánchez); Mariano Messera (Gerardo Martínez); Mariano Martínez y Damián Akerman. DT: Mario Grana. SUPLENTES: Juan Cruz Leguizamón, Hernán Parentini, Pablo Vacaría y Ezequiel Cérica. GOLES: PT 12m Nazareno Solis (VD) y 34m Damián Salvatierra (VD). ST 3m Mariano Martínez y 31m Damián Salvatierra (VD). EXPULSADO: ST 11m Berón (M) por doble amonestación. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Héctor Paletta. #FútbolProfesional | Estos son los 18 jugadores convocados por el DT Felipe De La Riva para el partido de mañana frente a @depmoronoficial, correspondiente a la 24° Fecha del Nacional B. #DaleViola. pic.twitter.com/A4wBbkcRfv — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 21 de abril de 2018

Nacional B:

Villa Dálmine recibe a Morón con la ilusión de sellar su clasificación al Reducido

