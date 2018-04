P U B L I C



El mago autoconocimiento. Poder interno, atemporalidad. Percepción. Activa los dones que traemos desde el nacimiento. Kin 74- mago 9, influyendo en la mente. Al mago 9, lo guía el perro. El perro nos ayuda a ser fiel a nuestras propias ideas, El Mago nos aporta hoy el poder de reconocernos internamente. Nos pide que no nos dejemos influenciar por el entorno, el PERRO, acompaña, diciendo "SIGUE TU CORAZÓN", y el Mago diciéndonos, que no dejemos el camino antes de tiempo, la meta siempre está cerca. El Mago es la energía antípoda a la Semilla, en año Semilla al Mago le pueden costar un poco más las cosas. Así que hoy más que nunca no nos rindamos, cuesta un poco más pero a seguir adelante con nuestras ideas, a ponerle el pecho Ojo con pensar que los demás son siempre los portadores de las buenas ideas, a no tirarse abajo!! up,up,up!! Tampoco indiferente y sentir que nada te afecta, estas inmerso en el mundo en la realidad y si el mundo se está cayendo no te creas el mesías y que vas a resucitar al tercer día. Somos parte del mundo, Ni Más, Ni Menos!! El día de hoy tiene poder de magia y encantamiento. Buena jornada para limar todo tipo de asperezas! Más las generadas por nuestra mente. Hoy tus pensamientos, tus ideas, no tienen marco de contención, ni límites, ni restricciones. Día donde tú 3er ojo puede estar más activado de lo normal.

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Mago 9 - Energía del Domingo 22/04/2018 - Trecena del Enlazador de Mundos

Por Alejandra Dip

