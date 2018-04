Agustín Rossi: "Los que hablan de la unidad sin Cristina no están pensando en ganarle a Macri"

En conferencia de prensa, el diputado nacional del PJ-Frente para la Victoria habló de la necesidad de construir una "alternativa" opositora a Cambiemos, del modelo económico actual y de la intervención del PJ nacional. "Hay que empezar a pensar la Argentina pos Macri", afirmó. Que el gobierno está viviendo un proceso de "desgaste pronunciado". Que, en ese marco, es necesario pensar la Argentina "pos Macri". Y que Cristina Kirchner "tiene una dimensión de estadista que no tiene ningún otro dirigente de la oposición", aunque eso "no significa que vaya a ser candidata". Esas fueron algunas de las definiciones que Agustín Rossi, el líder de la bancada de diputados nacionales del FPJ-PJ, dejó en la previa de su presentación del viernes frente a militantes locales en la UOM. En conferencia de prensa, respondió diversas consultas periodísticas, entre ellas, cómo vivió la presentación que el ministro de Defensa Oscar Aguad realizó en el Congreso sobre el submarino ARA San Juan. -¿Qué proceso vive el Partido Justicialista en todos sus niveles? -Me parece que hay que hacer un análisis más global de cuál es la situación en Argentina y Latino-américa. Creo que en Argentina fundamentalmente lo que se está viendo es un proceso de desmembramiento, de desgaste pronunciado del Gobierno, que empezó en diciembre del año pasado cuando se debatió la reforma previsional, y que siguió este año con los escándalos de los ministros Triaca, Dujovne, Caputo y Aranguren, y los aumentos de precios y tarifas. Eso ha hecho que los argentinos hoy estén con mucha bronca hacia el Gobierno y estén esperando que aparezca una alternativa distinta a lo que expresa Mauricio Macri, que claramente pueda plantearles un nuevo sueño. Hoy los opositores tenemos dos tareas: resistir y construir esa alternativa. Por eso digo que la resistencia a las políticas tiene que tener color esperanza. -Hoy, el 60-65% de los argentinos es crítico del Gobierno nacional. Creo que la principal estrategia que tiene para ganar en 2019 es dividir a la oposición: el Gobierno está parado en un escenario de poder ganar en primera vuelta. Para eso no solamente tiene que llegar al 40% sino que también tiene que tratar de evitar que cualquier fuerza opositora no llegue al 30%. Y nosotros tenemos que ser inteligentes y plantear una propuesta distinta, que englobe todo lo que se pueda en el marco de una alternativa a este gobierno neoliberal que tanto daño le está haciendo a nuestro país y a los trabajadores. -¿Son necesarios nuevos liderazgos para la reconstrucción del peronismo como proyecto de Gobierno? -Creo que hace falta construir una propuesta que tenga viabilidad y que pueda de vuelta enamorar a los argentinos. Tenemos que empezar a pensar en la Argentina pos Macri, en cuál va a ser el país que nos vamos a encontrar el 10 de diciembre de 2019, y cuál proyecto político va a estar en mejores condiciones de resolver los desafíos que vamos a tener. No creo que sea el momento de hablar de los nombres, de los hombres y/o las mujeres. -Todos saben mi pertenencia a los gobiernos de Néstor y de Cristina. Siento que han sido los 12 mejores años de los últimos 50 en nuestro país. Y siento que cuando pase el tiempo, que en general pone las cosas en su lugar, seguramente sus gobiernos se van a ver de esta manera. Ahora: sé que tenemos ese pasado glorioso, pero que con ese pasado solo no alcanza para ganar las elecciones. Hay que construir el futuro, no reconstruir el pasado. -¿Ese futuro puede imaginarse sin Cristina? -No. Cristina es la dirigente política más importante que hoy tiene la oposición. Tiene un liderazgo que lo ha revalidado en las últimas elecciones. Su figura ha ayudado a que otros dirigentes, como en mi caso, hayamos hecho buenas elecciones. Tiene una dimensión de estadista que no tiene ningún otro dirigente de la oposición. Así que para mí la figura de Cristina es una figura imprescindible. Los que hablan de la unidad sin Cristina, no están pensando en ganarle a Macri. Para construir una oposición en serio hay que decir que el límite es Macri, no otro dirigente opositor. Veo una Cristina protagonista, lo que no significa que vaya a ser candidata. -¿Qué opinión le merece la intervención del PJ? -Es una buena noticia para Macri. Sin ninguna duda, la intervención del PJ está en las antípodas de nuestro pensamiento. Veía la fotografía de hoy y parecía un regreso al pasado. El dirigente que eligen para la intervención es faccioso: lo primero que dice es que "con estos no tengo nada que ver". Estoy seguro que de los tres dirigentes que estuvieron ayer en la conferencia de prensa, ninguno votó por el candidato del Partido Justicialista en el 2015. Nosotros hemos apelado, y espero que la Cámara resuelva positivamente y les devuelva el partido a sus autoridades legítimamente constituidas. -Además, independientemente de cualquier valoración política, no encontré en los argumentos de la jueza (María Servini de Cubría) argumentos suficientes para la intervención. Existen otras medias intermedias, como un veedor judicial. -Con el PJ en esa situación, ¿se ven gobernando en el 2019? -Argentina necesita una alternativa opositora. Hoy el gobierno de Macri no les genera confianza a los argentinos, no estamos entusiasmados ni tenemos expectativas hacia el futuro. Y esa alternativa hay que construirla con el PJ intervenido, con el PJ o sin él. No será la primera ni la última vez que el pueblo prescinda de las estructuras partidarias para poder expresarse. Eso que el periodismo llamó "el hit del verano" es la expresión del pueblo: ahí no están los partidos, no están los militantes ni hay ninguna organización. Obviamente que si el PJ no estaría intervenido sería un poco más fácil, pero estoy seguro que se puede construir igual. -¿Cómo observa el presente y futuro de nuestra región? Esta semana leía que se habían terminado en la aduana las obleas verdes, que son las que indican los bienes importados. Somos un país de 42 millones de habitantes. Ningún país con esa cantidad de población se ha desarrollado con equilibrio, equidad e inclusión social si no fue con industria. El único presidente del mundo que no defiende su industria y a sus trabajadores es el presidente Macri. Lo hace Trump, por ejemplo. A Macri le da lo mismo que esta mesa se haga en Argentina o se haga en China. Y nosotros siempre defendimos la producción y el trabajo. -Este modelo que tiene el gobierno alienta la especulación financiera. ¿Quién va a invertir cuando la tasa de interés es positiva? El negocio es poner la plata en el banco. Lo que el peronismo siempre ha defendido ha sido un capitalismo productivo, donde al que invierta se lo proteja y tenga su rentabilidad, y donde el trabajador pueda tener una renta que le alcance para vivir y pagar los servicios. Localidades como Campana, Zárate, Rosario, Villa Constitución o San Nicolás están marcadas por las políticas nacionales. Si esas son en defensa de la industria, del consumo, del mercado interno, con crecimiento del poder adquisitivo del salario, con crecimiento de las jubilaciones y pensiones, estas regiones crecen. Si las políticas son exactamente al revés, como ahora, tienen tensiones.

AGUSTIN ROSSI EL VIERNES EN CAMPANA. "Argentina necesita una alternativa opositora. Hoy el gobierno de Macri no les genera confianza" Sobre el ARA San Juan: "Hay preguntas que siguen sin tener respuestas" -Como ex ministro de Defensa, ¿cómo evalúa la presentación de Aguad en el Congreso? -Esas presentaciones son muy difíciles de valorizar. Al no ser una interpelación, se organizan para que el funcionario pueda escaparse de las preguntas más importantes. Hay preguntas que siguen sin tener respuestas. Todo lo que fue la comunicación entre el momento en que el capitán del submarino anuncia que tiene un desperfecto y el momento en que se tiene la última comunicación, hay que desgranarlo totalmente para saber por qué subió y por qué bajó de vuelta. Otro punto: el capitán del submarino dijo que, al momento de salir de Mar del Plata, de una escala del 1 al 5, el submarino estaba en 4.25, o sea que estaba claramente en condiciones de salir a navegar. Nosotros lo que queríamos saber, y que el ministro no contestó, es cómo estaba al momento de salir de Ushuaia para Mar del Plata. Lo otro notable es el enojo que tienen los familiares, que se sienten que no están contenidos ni por el Ministerio de Defensa ni por la Armada.

