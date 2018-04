Aún estamos tentando a inversores, los servicios no mejoran y las tarifas aumentan

Mara Pedrazzoli. Foto: Facebook.

La aspiración del gobierno esta semana era recuperar la agenda política a través del anuncio de inversiones en el formato de Participación Público Privadas (PPP). Las inversiones… la piedra filosofal del macrismo: la promesa, que posee el don de constatar el éxito de una gestión. Las inversiones y la estabilidad monetaria son señales de la solidez de un gobierno. Pero el macrismo gestiona con dificultades: dice y se desdice en cuestión de días, ideas políticas que luego corrije usando a la sociedad como experimento, abre causas judiciales que pronto se revelan carentes de fundamentos. No puede mostrar resultados económicos pese a su retórica, eficientista: ni la llegada de inversiones ni la desaceleración inflacionaria. Algo de eso decantó en esta semana y la oposición, que va refinando posturas a medida que se acerca el año electoral, pudo poner en evidencia esa flaqueza del gobierno. La agenda cambió, en parte por inoperancia propia (los sobres de las licitaciones PPP no llegaron a abrirse a tiempo el día viernes) y en parte por una embestida de la oposición que puso el centro del debate en el tema de las tarifas. Esta semana parece haber mostrado la acotada posibilidad de gobernar solo con promesas. Hasta Carlos Menem, el gran prometedor, tuvo su video con obras bajo el slogan "Menem lo hizo". El kirchnerismo, por el contrario, horadó de cifras sus mensajes, bien presentadas, pero todavía difíciles de entender. Máximo lo pudo sintetizar en términos de ideología "que los números cierren con la gente adentro". Gobernar un país no es lo mismo que gestionar una empresa, implica darle entidad al otro (al inversor, al sindicato, a los formadores de precios) y hablar con ellos, no como subordinados. Quienes nos gobiernan evidencian claras dificultades en ello. Con propuestas para escrutar los aumentos de tarifas La idea de eliminar subsidios públicos a las prestadoras de servicios públicos, como el gas, la electricidad y el transporte, consiste en alinear el precio de los mismos con costos promedio de producción del sistema. Es una idea liberal en el sentido de que prevé la organización de la producción de determinados servicios (o mercancías) en base a criterios de mercado y que además desconoce principios básicos de la función del Estado moderno, como garantizar el acceso de los servicios públicos a toda la población y no solo a quiénes puedan pagarlo. La lógica de razonamiento estatal se invierte cuando gobierna un empresario (Aranguren) como si gestionara una (su) empresa. Cuando asumió el gobierno del PRO en 2015, la preocupación por reducir el monto de los subsidios era entendible dado el acelerado crecimiento de esa fracción del gasto público. Pero a su vez encarnaba el dogma liberal del déficit fiscal cero, el cual no debería inquietar a defensores de otras corrientes ideológicas, concientes del impacto en reversa que genera la suba de los impuestos sobre la recaudación fiscal, desalentando la actividad productiva y el consumo de las familias en un contexto de magro crecimiento económico. Luego de las audiencias públicas que con esfuerzo pudimos conseguir en 2016, en el caso del gas se dictaminó un incremento progresivo de las tarifas hasta el año 2019. El mal llamado "gradualismo" que sentenciaban algunos sectores de poder críticos de la política del gobierno. Dicho esquema prevé que la tarifa de abril suba en promedio un 42% para el uso residencial y que el aumento sea mayor en los hogares de menor consumo equiparando el esquema del año pasado. El aumento de abril se produce en temporada invernal, lo cual agrava el impacto sobre el ya golpeado bolsillo de las familias; el cual deberá además sobrellevar nuevos ajustes en el agua en mayo, subte en junio y electricidad en agosto. El enfado social se sintió esta semana en la calle con ruidazos y velazos en todo el país. El pasado jueves 19 la oposición nacional en Diputados solicitó una sesión especial para tratar el tema de las tarifas y presentar las propuestas de los diferentes bloques. El presidente Macri frenó ese pedido para preservar el protagonismo en la escena política pero a su vez citó de urgencia a los jefes del bloque de la coalición de gobierno (PRO, UCR y Coalición Cívica) en la Casa Rosada. Es inaceptable para el macrismo dar marcha atrás en los aumentos tarifarios pero las contiendas parlamentarias (con decenas de proyectos presentados en varias provincias) y la presión popular llevaron a incorporar unas modificaciones. Estas son algunas ideas destacadas en la variedad de proyectos: -El kirchnerismo viene oponiéndose a los tarifazos desde 2016, propone frenar los aumentos y retrotraerlos a diciembre de 2017. Está firme en esa línea. Por otro lado, se negó a dar quorum en la sesión especial solicitada por otros bloques opositores en la provincia de Buenos Aires. -El llamado "PJ dialoguista" y el massismo aunaron posiciones en un proyecto elaborado por los economistas Diego Bossio y Marcos Lavagna que consiste en impedir que los aumentos superen la evolución de los salarios ajustando las tarifas según la evolución del el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) elaborado por el INDEC. El próximo martes 24 el proyecto se discutirá por primera vez en comisiones. -El radicalismo presentó su propuesta en la Casa Rosada, elaborada por el gobernador de mendoza Alfredo Cornejo. Macri aceptó incorporar una sugerencia: el prorrateo del mayor consumo de los bimestres 3ro, 4to y 5to de 2018 (temporada invernal) en hasta tres cuotas (con interés que definirá ENARGAS) del 6to, 1ro y 2do bimestres subsiguientes (temporada estival). Solo aplica al consumo residencial, no incluye PyMEs ni comercios. -Elisa Carrió no fue a la reunión en Casa Rosada pese a los reiterados cuestionamientos públicos. Se comenta que pidió que los Entes Reguladores endurezcan los controles a la liquidación de facturas y a los planes de inversión. Más deuda con el régimen PPP de concesiones públicas El pasado viernes 20 de abril estaba prevista la apertura de sobres con las ofertas privadas para la primera licitación de contratos de obras viales bajo el esquema PPP pero fue postergada para el martes 24 ya que empresarios españoles solicitaron más tiempo para elaborar sus propuestas. La licitación para la explotación de 8.000 km de rutas y autopistas ya había sido postergada el mes pasado ante el reclamo de empresarios locales de eximir los contratos del pago de IVA y Ganancias. El viernes 13 Macri firmó un decreto otorgando esos beneficios, también anticipó la legislación a través del CIADI en el caso de inversores extranjeros. Con la apertura de los sobres el viernes 20 el gobierno quería mostrar una adhesión importante a los contratos PPP participación foránea. Hasta el momento se conoce el interés de entre 8 y 10 firmas locales entre las que se encuentran las legendarias Techint, Benito Roggio y Eleprint del actual titular de la Cámara Argentina de la Construcción. La PPP es una nueva modalidad de inversión en obras públicas intermedia entre la ejecución terciarizada del proyecto (a través de una empresa privada pero financiada con fondos públicos, como en los años 80) y la privatización de los servicios (característica de los 90, donde el Estado se desliga no solo de la gestión sino de la propiedad de esos activos). En el caso Argentina 2018 prevén que el Estado asuma el 100% del riesgo empresarial presentando un "certificado de avance de obras" y, más aún, si el resultado financiero difiere del proyectado por la contratista el Estado compensará con deuda la diferencia. Aún así las empresas demoran sus inversiones.

Aún estamos tentando a inversores, los servicios no mejoran y las tarifas aumentan

Por Mara Pedrazzoli

