Ficha Filippina LMF son: Hernán "Cabra" de Vega, Voz principal. Germán "Pecho" Anzoátegui" - Trompeta y voz. Gaspar Benegas - Guitarra y coros. Pablo Marchetti - Samplers, teclados y coros. Guido Durán - Bajo y coros. Christian Fabrizio - Batería. Discografía: V/A - Alta Tensión (1995); Agrupación Mamanis - Reír por no llorar (1996); Arriba las manos, esto es el Estado (1998); Hasta las manos (2002); Control obrero - (disco doble 2007); Los métodos piqueteros (2008); La calesita de Mamanis (2011); 20 años (2012); Marginal y popular (2014); M.A.C.R.I. (2016) Canciones para entrar: "El rey de la autocrítica", "Lumpen", "Los métodos piqueteros". "Las Manos de Filippi" pasaron por el bar "La Estación" y, en una noche inolvidable, nos recordaron por qué hay que pelear contra el poder y festejar el quilombo. Antes se presentaron los locales "Kingo" y "Mi terror". Con 25 años de ruta encima se puede volver difícil mantener el discurso, ser coherente con las ideas que uno predicó en sus inicios. Sobran los ejemplos de figuras públicas que terminaron transformándose en lo que antaño decían odiar. No es el caso del "Cabra", el cantante de "Las Manos". Militante del Partido Obrero, siempre supo cantarle a la clase desposeída y abogar por un futuro menos injusto. Canciones como "Los Métodos Piqueteros", creada en pleno 2001, o "Ballenas" son himnos contestatarios, fotos de época que reflejan un pasado reciente. Esta gira tiene un color particular: están juntando dinero (sin intermediarios de por medio) para poder pagarse los boletos a Europa y dar una serie de recitales en varios países. Por eso mismo están tocando por toda la Argentina, y por eso mismo estamos hablando con "el Cabra" en las inmediaciones del bar "La Estación". Está de Toppers rojas, bermudas y remera. Es un palo, flaquísimo. Con sus 50 años, transita el under con frescura, y capitalizando la experiencia acumulada en los escenarios: "Aprendí a disfrutar más el momento y confiar en la perseverancia. Si querés algo y sos tenaz en ello, la vida te lo da a su tiempo", dice. No es el "loco agitador" en el que mutará en unas horas, junto con su banda. Durante la entrevista, Hernán de Vega (ese es su nombre de nacimiento) es humilde, amable y reflexivo: "Los músicos pierden cuando dejan de pensar en el interés de todos y hacen las cosas por un logro individual. Nos tenemos que reconocer entre todos como laburantes y luchar por un interés común", afirma mientras prende un cigarrillo. A pesar de cantarle a las injusticias del día a día aporta una mirada positiva en cuanto al futuro: "En las nuevas generaciones veo una evolución que antes no estaba. Hoy la lucha feminista está mucho más presente que cuando yo arranqué". En ese sentido, también contesta sobre la relación entre el machismo y el rock: "Antes la escena era machista, como la escena del tango. Pero no porque esos géneros lo fuesen, sino porque eran un reflejo de lo que pasaba en toda la sociedad". En un momento pide disculpas y se va riendo, dice que tiene miedo de perder la voz antes del recital. Vuelvo con sus amigos, con su grupo, a la plaza frente al bar donde también están esperando que comience la noche los chicos de "Mi Terror". "Kingo" abrió la noche, banda de reggae local promesa que está próxima a sacar su primer disco con la producción de Tomás Trujillo, a cargo del estudio de grabación "Coraje". Bajo, sintetizador, batería, percusión y voz, "Kingo" sonó sólido y prolijo. Luego fue el turno del punk. "Mi Terror" aplastó cabezas: líneas de bajo ajustadas, grandes riffs y solos de guitarras que sonaban mientras el bar se iba colmando. El grupo, también de Campana, tiene dos discos en su haber y está por grabar el tercero. Por último, el cierre de la noche fue de "Las Manos" presentando el segundo capítulo de su disco conceptual "M.A.C.R.I" (Mente Anti Capitalista Revolucionaria Internacional). Letras sarcásticas y expeditivas en otros géneros lo hacen diferente a sus anteriores trabajos. La alusión del título al presidente es obvia, pero también deja ver un rasgo constante del grupo: la fotografía que cada disco plasma sobre la actualidad argentina. En el escenario se presentan de traje y corbata, el "Cabra" con sombrero pescador blanco, que recuerda al "Capitán Piluso". Ahora sí, está desacatado: se mueve por el escenario, baila, agita, deja la vida. Pasan los temas y sube la temperatura, cada uno se va sacando prendas hasta que en un momento el cantante termina en cuero. "Las manos de Filippi" tiene la particularidad de poder estar haciendo bailar de forma desenfrenada al público mientas le canta a conceptos complejos como el robo del plus valor o la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Verlos es una experiencia recomendable, al margen de estar acuerdo o no con todas sus ideas, uno puede ver algo genuino. La noche toma su clímax en clásicos como "El rey de la autocrítica" o "Señor cobranza" (el tema que hizo famoso en su interpretación "La Bersuit"), donde la gente termina de soltarse y canta todas las letras. La noche termina entre saludos y agradecimientos. Con los amplificadores apagados, algunos le agradecen a miembros del grupo por ser el soundtrack del camino al trabajo o por la coherencia que mantuvieron a lo largo de los años. El calor del pogo todavía se siente, "Las Manos" encendieron el escenario en un recital inolvidable. Esperemos, puedan juntar la moneda y encender también al viejo continente.

COHERENCIA. “Los músicos pierden cuando dejan de pensar en el interés de todos y hacen las cosas por un logro individual", nos dijo “el Cabra" en Campana.



