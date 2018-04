Publicidad. Según los expertos, existe un alfabeto básico del Caribe, un ABC recomendable a todos aquellos turistas que quieran conocer los lugares más destacados de este paraíso tropical y organicen sus viajes al Caribe. El ABC del Caribe comprende a las famosas islas de Aruba, Curazao y Bonaire. A continuación les brindaremos una pequeña descripción de cada una de ellas, para incitarlos descubrirlas con sus propios ojos. ARUBA: es una pequeña isla de las Antillas Menores, ubicada al noroeste de Venezuela, al sur del Mar Caribe. Es conocida por la calidad de sus playas, y también ofrece una vida nocturna muy animada y paseos interesantísimos en Oranjestad, su capital. Un destino ideal para vacaciones completas con numerosas actividades para disfrutar del sol caribeño. Desde el 01 de marzo de este año, Aruba nos solicita vacuna de fiebre amarilla a los pasajeros o residentes argentinos. El clima de Aruba es agradable: sus brisas suaves los liberarán del agobio de las altas temperaturas, y las lluvias son muy poco frecuentes. El color turquesa de las aguas de escasa profundidad que bañan sus costas y las finas arenas blancas conforman playas con terrenos ondulados, donde abundan las palmeras. La práctica de deportes acuáticos es muy habitual: buceo, snorkel, windsurf & kitesurf, jet ski, kayak, natación y las relajantes colchonetas de agua son protagonistas. Oranjestad, la capital de Aruba, es ideal para quienes disfrutan de ir de compras. Sus edificios de típico diseño holandés también muestran rasgos de arquitectura española. Abundan las calles peatonales con boutiques y tiendas de todo tipo. El pueblo que rodea el puerto es la zona más comercial de la ciudad: desde pescado fresco hasta artículos de bazar y prendas de vestir se consiguen fácilmente. El Parque Wilhelmina, que da al boulevard Smith, es un pequeño jardín tropical en cuyo centro se erige una escultura de la reina de Holanda, de quien Aruba se independizó recién en 2005. En Oranjestad también funcionan numerosos museos, entre los cuales destacan el Museo Histórico, el Museo Numismático, el Museo Arqueológico y el sorprendente Rococo Plaza, un museo de antigüedades que reúne curiosidades que datan desde la época de Luis XV. El edificio es muy particular: fue construido con materiales antiguos del siglo XVII, y el tejado junto a las dos torres con forma de cebolla hechas de cobre rojo contiene 23 muestras de artículos inusuales de Aruba y Sudamérica. BONAIRE: Bon Bini! Esa será con seguridad la manera que los nativos de esta isla le darán la bienvenida a sus costas. Parte de las Antillas Holandesas, la isla de Bonaire es territorio de ultramar de los Países Bajos y por tanto, forma parte de la Unión Europea. Aquí, como en el resto de islas que los holandeses arrebataron a los españoles, se habla el papiamento, una lengua criolla surgida de la mezcolanza étnica y cultural en las islas de Bonaire, Curazao y Aruba con varios siglos de historia. Por así decirlo, un collage de palabras en español, portugués y diferentes lenguas africanas y precolombinas. Si visitan, sus costas algo entenderán al vuelo entre las conversaciones de los autóctonos. La gran atracción son los deportes acuáticos y sus arrecifes de coral, que rodean toda la isla y están localizados con bloques de piedra pintados de amarillo, donde puede leerse sus nombres, tan sugestivos como Alicia en el País de las Maravillas o Felices Sueños. Todo un universo submarino al alcance. Bonaire definitivamente no es un lugar para ir de fiesta. Los restaurantes/bares cierran sus puertas a las 11:00 pm. Es una isla muy tranquila, apreciada por su buen clima para el windsurf (la disciplina más importante después del fútbol) o para practicar kayak; para andar en bicicleta; para estar en contacto directo con su paisaje y la naturaleza. Tres días son suficientes para conocerla completa. De cuatro en adelante, es perfecta si quieren relajarse. Para graficarlo un poco: Bonaire es un poco más grande que Aruba, pero menos desarrollada. Su economía se basa en el turismo, la exportación de sal y el petróleo, y esa es la razón por la que recibe en un año, casi la misma cantidad de turistas que llegan a Aruba en un mes. Estamos hablando, aproximadamente, de 60 mil visitantes. Por eso, las camas disponibles en todos los hoteles no son más de 1500. CURACAO: Esta isla del Caribe es una de las favoritas por sus placenteras playas, su moderna hotelería y su buena gastronomía. Buceo y snorkel, las mejores actividades. Una Antilla que habla español. Curacao es la más grande de las Antillas Holandesas. Tiene 444 kilómetros cuadrados que retan a los viajeros a perderse en esta isla y a descubrir sus playas, zonas rocosas, restaurantes criollos, variados hoteles, increíble vida marina y, cómo no, su gente amable y hospitalaria. Curazao cuenta con un rosario de playas magníficas en su costa suroeste. Ideales para tomar el sol y realizar cualquier actividad acuática. Descanso, relax y placidez son los calificativos que se ajustan a la mayoría de ellas. Acá no hay música a volumen algo, ni vendedores ambulantes, ni animales que rompan la paz. Algunas son públicas y otras están concesionadas por operadores privados que las cuidan y ofrecen servicios de restaurante, baños, hamacas y algo de sombra. Vale la pena visitarlas. De sus paradisiacas playas, destacamos tres: Cas Abao: Espectacular, un mar de gran visibilidad y temperatura ideal llaman a bucear o a hacer snorkel. Hay gran cantidad de especies de fauna y flora. Las playas de arena blanca y palmeras son sinónimo de descanso. Dispone de todas las comodidades. Sin duda, la mejor de Curazao. Playa Porto Mari: Es una bahía muy tranquila, de arenas deliciosas, aguas claras y calmadas. Aquí hay un operador de buceo. Kenepa Grandi y Chiki: Entre las más populares de la isla. Los locales acampan allí en vacaciones. Cuenta con algunos servicios. Muy importante para tener tener en cuenta: Curazao, a diferencia de Aruba, donde el precio de la hotelería es realmente alto, ofrece vuelos con Copa con 6 frecuencias semanales desde Buenos Aires (con cambio de avión en Panamá). Dispone unos pocos All Inclusive. Particularmente, el Sunscape Curacao Resort & Spa tiene tarifas semanales que quedan a una excelente tarifa, similares a otros puntos del Caribe.

