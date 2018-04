Conferencia de Giorgio Bongiovanni en Arese, Italia, marzo 2018 (3ra parte) "Porque mirad, la teología, el sacerdocio no es el hábito religioso, la cruz, o el Islam, o Krishna, o los Hindúes o todas las religiones... yo las respeto todas, el sacerdocio es la enseñanza de la relación hombre Dios, entonces se trata de la ciencia del espíritu. En este mundo vivirán nuestros hijos. Y también vosotros reencarnados. Nosotros tenemos que ser testigos de un gran cambio y este cambio lo establecerá una gran catástrofe porque el sufrimiento ha sido siempre maestro en la historia del hombre. La caída del imperio romano ha provocado miles y miles de muertos y grandes cambios. La caída del nazismo ha provocado millones de muertos y gracias a esos millones de muertos que se sacrificaron por nosotros cayó ese régimen diabólico, el fascismo. Un gran sufrimiento establecerá la caída del imperio romano de occidente y del imperio asiático de Oriente, dos grandes monstruos que se enfrentan. Lo hemos dicho ayer con Giulietto Chiesa, un amigo que respeto, ahora ya no se trata de la lucha del hombre contra el hombre, que ha provocado esas grandes catástrofes, hoy existe la lucha del hombre en contra de la naturaleza. El hombre no tiene esperanzas de vencer en la lucha en contra de la naturaleza, porque la primera regla, antes de esos siete mandamientos de los que Pier nos ha hablado, hay una ley universal que no se puede suprimir y que vale para todos, también para nosotros y se llama instinto de supervivencia. La naturaleza es tan misericordiosa y llena de amor que nos está tolerando. Recibe puñaladas, grita, agoniza. Reacciona con un terremoto pero va con cautela porque están sus hijos. Otra puñalada y una explosión, y otra puñalada, una inyección de veneno en el cuello y otro puñetazo. La Madre Tierra no reacciona. Pero por instinto de supervivencia que viene de la energía divina en un cierto momento lo hará. En el momento en el que explotarán las bombas atómicas se desencadenarán tsunamis que destruirán al hombre, lo aniquilarán. Visto que estos Seres, Cristo es el jefe de estos Seres, están en contacto con la Madre Tierra, saben cuando reaccionará la Madre Tierra y entonces pondrán a salvo a quienes tendrán que salvar. ¿Qué hacen los anticuerpos de nuestro cuerpo cuando los virus atacan sobre todo nuestras glándulas endocrinas? Las atacan y las destruyen y si no lo consiguen el cerebro se impulsa a si mismo a ir a la farmacia a comprar las medicinas para destruir al enemigo virus. No va donde el virus y le dice -por favor me haces el favor de morir porque el metabolismo hombre, el cerebro tiene que vivir para que el cuerpo humano pueda sobrevivir. Si hay un médico en la sala que me diga por favor si hace así. No hace así. El anticuerpo ataca al virus para matarlo. Entonces nuestra Madre Tierra para que ella misma y sus hijos puedan sobrevivir matará a todos aquellos que forman parte de esa legión de virus asesinos que quieren destruir su cuerpo macrocósmico. No soy cínico, yo todas las noches rezo, sobre todo en el sector del que me ocupo, yo soy periodista antimafia en Palermo, rezo por la gente mala. Haz que se conviertan, Madre Santa, Señor, haz que piensen que pueden cambiar, colaborar con la justicia, volverse buenos. Algunos lo han hecho. Jesús decía -cuando un criminal asesino se arrepiente los ángeles hacen fiesta en el cielo-. Entonces no seamos cínicos, yo tengo que decir la verdad. Jesús, en el encuentro que yo he tenido con Él y también con estos Seres, me han dicho -tú tienes que decir la verdad-. Esa verdad que los hombres de poder del mundo no quieren decir. La última cosa que os quiero decir es ésta: os quiero y que Dios os bendiga y que pueda iluminaros para alcanzar lo que yo ya he alcanzado, sin duda alguna la libertad. Gracias. Continúa el próximo domingo. Para más información ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

"Civilizaciones más allá de la Tierra" (Parte 3)

