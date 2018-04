La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/abr/2018 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Aborto, sí o no?

Por Luís Rodas









La Biblia enseña que el hombre natural plantea un orden contrario a lo que Dios establece en Su Palabra y toda esta inspiración de leyes progresistas que apuntan a validar perversiones sexuales, destrucción del núcleo familiar, propagación de la inmoralidad y acallar la voz de Dios, sin dudas que proviene del enemigo de Dios. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! (Isaías 5:20) Es preciso no usar artimañas ni eufemismos en un tema tan grave: el aborto es lisa y llanamente el asesinato premeditado de un indefenso y no el derecho de la mujer de disponer de su propio cuerpo. El aborto es el asesinato de una persona, ya que desde el momento de la concepción el feto es considerado como tal, y con derecho a que le protejan su vida. ¿Y el Pacto de San José de Costa Rica que tanto piden respetar? ¡que protege la vida desde el momento de la concepción! ¿Borramos lo que no nos gusta? El niño que está dentro del vientre de su madre, es el más indefenso de los seres humanos y merece más protección por parte de la Justicia. Un Sistema Jurídico que aprueba la muerte de un ser indefenso se convierte en perverso. ¿Vieron una ecografía, de un mes de vida?, ¿de dos?, ¿de tres? Muchos se dieron cuenta de la verdad sobre este tema al ver una ecografía de alguien cercano y quedaron convencidos de que el bebé que está en el seno de su madre "es una persona", y que "ya tiene vida". El aborto viola el mandamiento ("No matarás", Éxodo 20:13) que Dios nos encomendó para realizarnos como personas. El Premio Nóbel de la Paz; la Madre Teresa de Calcuta, estaba convencida de que el aborto era un acto de violencia inaudita contra un inocente, peor que un crimen de guerra, y lo expresaba así: "El aborto mata la paz del mundo....... Es el peor enemigo de la paz, porque si una madre es capaz de destruir a su propio hijo, ¿Qué me impide matarte? ¿Qué te impide matarme? Ya no queda ningún impedimento". Los abortistas tienen suerte de que sus madres no hayan pensado igual sobre su destino. Dios dice "no mataras", y no hay asesinato más doloroso que tu propia madre o tu propio padre te maten. Un bebe que no puede defenderse, desgarrado en el vientre de su madre, quiere gritar y no puede gritar, "No me Mates, por favor Mamá, Papá, No me Maten". Jesús dijo; El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. (Juan 10:10) Si no se quiere al niño, se lo puede dar en adopción, o dejarlo a alguien que lo críe, o ser responsables y enseñar, y usar métodos anticonceptivos "antes" de concebirlo. Los cimientos morales de nuestra nación están experimentando una decadencia dramática. La práctica extensa del aborto es simplemente una señal, entre muchas, de este cambio cultural en nuestro país. ¡La justicia no ejecuta a criminales culpables y habituales, mientras que sí ejecutaremos a bebés humanos inocentes! ¿Cómo puede uno aceptar esta discrepancia tan terrible? El trauma pos-aborto es real y provoca otros males y enfermedades, no se habla nada de eso. Busquemos la justicia de Dios, Él nos guiará a la mejor decisión. Dios es amor (1ra Juan 4:8) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



