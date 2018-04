CRISTINA ES "BIENVENIDA": El interventor del PJ, Luis Barrionuevo, aseguró que "todos tienen que estar adentro" del sello. SALTA: Trece pacientes fueron confirmados como casos de zika. SIGUE LA PROTESTA EN EL SUBTE: Los metrodelegados harán paro de todo el servicio mañama. NUEVO EMBAJADOR DE EE.UU.: Edward Prado. MASIVA MOVILIZACIÓN EN EL PAÍS VASCO: Miles de personas se manifestaron el sábado en Bilbao. CRISTINA ES "BIENVENIDA" El interventor del PJ, Luis Barrionuevo, aseguró que "todos tienen que estar adentro" del sello, incluida la ex presidenta Cristina Kirchner, y subrayó que va a "recorrer el país" con la "prioridad" en los distritos "donde el peronismo perdió", pero aclaró que no va a "interferir" con los gobernadores e intendentes "consolidados". "Hemos abierto las puertas del partido para todos. A aquellos que han hecho partidos por afuera porque no tenían cabida en el peronismo que vuelvan. Las candidaturas se verán en su momento. Todos tienen que estar adentro", sostuvo el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y la Gastronomía de la República Argentina (UTHGRA). Consultado sobre si la invitación también incluye a la líder de Unidad Ciudadana, el referente sindical manifestó: "Si viene, bienvenida sea". SALTA: CONFIRMAN CASOS DE ZIKA Trece pacientes fueron confirmados como casos de zika en Salta por lo que las autoridades sanitarias solicitaron a toda la población de la provincia extremar cuidados y medidas preventivas para evitar la propagación de enfermedades transmitidas por los mosquitos. Hasta hoy, son 13 los casos de zika confirmados: 5 en Embarcación y 8 en Salvador Mazza, según informó la directora de Epidemiologia de la Provincia, Griselda Rangeón. Todos los pacientes fueron atendidos en los hospitales locales y evolucionan favorablemente, publica el diario El Tribuno de Salta en su página web. SIGUE LA PROTESTA EN EL SUBTE Los metrodelegados harán paro de todo el servicio mañama entre las 5.30 y las 7.30. En la línea D, el martes entre las 7 y las 9 levantarán los molinetes en la estación Congreso de Tucumán y el miércoles pararán todo el servicio entre las 5.30 y las 7.30. Esta semana, los trabajadores del subte y del premetro habían realizado acciones similares en las líneas A y B. En ese contexto, la Ciudad le solicitó a líneas de colectivo que tiene un recorrido similar que aumentaran la frecuencia para contrarrestar las jornadas de protesta. NUEVO EMBAJADOR DE EE.UU. El nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Edward Prado, estimó que "está cerca" un acuerdo para resolver los conflictos comerciales por las restricciones al aluminio, acero y el biodiésel argentinos. El representante del gobierno de Donald Trump en la Argentina, afirmó que "hay que convencer a las empresas estadounidenses de que tienen que tener fe de ir a la Argentina" y se comprometió a promover la llegada de inversiones al país. Respecto de las trabas arancelarias para el ingreso a Estados Unidos de aluminio y acero, como también el biodiésel, Prado respondió que cuando Trump tomo la decisión de fijar barreras "no fue contra la Argentina, sino otros países" y agregó que ahora hay diálogo para llegar a un acuerdo "Creo que están cerca de hacer un arreglo", subrayó. MASIVA MOVILIZACIÓN EN EL PAÍS VASCO Miles de personas se manifestaron el sábado en Bilbao, en el norte de España, para pedir mejores condiciones de detención para los integrantes de la banda separatista vasca ETA, semanas antes de su anunciada disolución. Entonando "presos vascos a casa" y ondeando banderas del País Vasco, los manifestantes pidieron que los presos sean trasladados más cerca de su región de origen, porque se encuentran en cárceles a cientos de kilómetros de distancia de esta zona.

Breves: Noticias de Actualidad

