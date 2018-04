El elenco dirigido por Gustavo Godoy cayó 80 a 73 como local frente a Atlético Pilar por la primera fecha de la Zona A2. El regreso del Campana Boat Club al primer nivel del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) no pudo celebrarse con una victoria. Es que el equipo dirigido por Gustavo Godoy cayó 80-73 como local frente a Atlético Pilar por la primera fecha de la Zona A2. El encuentro, disputado el viernes por la noche en la ribera de nuestra ciudad, tuvo al Rancho como claro dominador en los primeros tres cuartos, aprovechando su mayor envergadura física (los 2,02 metros de Joaquín Thorp fueron determinantes) y la baja efectividad del Celeste en lanzamientos externos. Sin embargo, en el último período, al cual el CBC ingresó 21 puntos abajo en el marcador (39-60), el equipo de nuestra ciudad reaccionó a partir de su intensidad ofensiva y logró limar la diferencia hasta ponerse en juego (anotó 34 puntos en esos 10 minutos contra los 39 que había marcado en los primeros 30 minutos). Claro está: ese gran parcial no le alcanzó para revertir el partido, pero al menos sí para dejar otra imagen ante un rival que recientemente terminó de competir en el Torneo Federal (ex Liga B). En el Remero debutaron los refuerzos Matías Basso, Alejandro Gallardo, Federico Verde (provenientes los tres de Sportivo Escobar "B"); Ezequiel Amaya (ex Deportivo Arenal) y Camilo Cáceres Frerking (ex Ciudad de Campana). La figura del encuentro fue Joaquín Thorp, goleador del visitante y del partido con 29 puntos. En la visita también se destacó el aporte de Agustín Ávalos, quien sumó 14 unidades desde la banca. En tanto, en el Boat Club, el goleo fue repartido entre los nueve mayores que tuvieron minutos en cancha, con Ezequiel Amaya (14), Damián Lombardi (11), Francisco Irisarri (10) y Camilo Cáceres (10) anotando en doble dígito. GANÓ EL ROJO. En el otro encuentro de la primera jornada de la Zona A2, Independiente de Zárate venció 78 a 50 como local a Atlético Baradero y de esa manera quedó al frente de las posiciones junto a Atlético Pilar. Por su parte, Ciudad de Campana tuvo fecha libre. La segunda fecha de la A2 se disputará el próximo fin de semana y tendrá los siguientes encuentros: Atlético Baradero vs Ciudad de Campana y Atlético Pilar vs Independiente (Z). Quedará libre el Campana Boat Club. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (73): Matías Basso (6), Damián Lombardi (11), Federico Verde (5), Leandro Fink (8) y Ezequiel Amaya (14) (FI) Alejandro Gallardo (5), Santiago Fernández (4), Francisco Irisarri (10), Camilo Cáceres (10), Gianluca Cinquini (-), Santiago Michelotti (-) y Joaquín Pereyra (-). DT: Gustavo Godoy. ATLÉTICO PILAR (80): Julián Romero (9), Nicolás Urri (5), Gonzalo López (9), Agustín Laugas (10) y Joaquín Thorp (29) (FI) Joel Bianchi (4), Agustín Ávalos (14), Francisco Córdoba (0), Guido Baldini (0), Pablo Beltrán (0), Maximiliano Baldini (-) y Francisco Carneiro (-). DT: Sebastián Bortín PARCIALES: 14-26 / 10-15 (24-41) / 15-19 (39-60) / 34-20 (73-80). JUECES: Gustavo Zukowski y Pablo Cesio. GIMNASIO: Campana Boat Club.



SE DESPERTÓ TARDE. CAMILO CÁCERES Y LEANDRO FINK TRABAJAN EN ATAQUE. EL CBC ANOTÓ SOLO 39 PUNTOS EN LOS PRIMEROS TRES CUARTOS Y 34 EN EL ÚLTIMO.



Básquet:

Boat Club perdió en su debut en el Torneo Oficial 2018 de la ABZC

