FÚTBOL FEMENINO: Las chicas no pudieron jugar Por la 29ª fecha del Torneo de Primera B de fútbol femenino que organiza la AFA, las chicas de Puerto Nuevo debían enfrentar ayer a Deportivo Español. Sin embargo, por las lluvias que cayeron sobre la región tanto jueves como viernes, finalmente se decidió suspender la actividad de este fin de semana. Recibe a Centro Español en su estadio desde las 15.30 horas. Ya sin chances de poder clasificar al Reducido, pero con la ilusión de sumar buenos puntos para la tabla de los Promedios, Puerto Nuevo se prepara para afrontar las últimas tres fechas del campeonato de la Primera D. Y el primer paso será este martes 24, cuando desde las 15.30 horas reciba la visita de Centro Español por la 28ª fecha y con arbitraje de Jonathan De Oto. Esta antepenúltima fecha de la Primera D comenzó el viernes, con el empate 2-2 entre Central Ballester y Lamadrid. Con el punto, el Canalla quedó muy cerca de asegurar su ingreso al Reducido, mientras que el Carcelero llegó a las 50 unidades y suma para tratar de terminar en la segunda posición. En tanto, ayer, Real Pilar no pudo todavía asegurar su permanencia en la divisional dado que perdió 3 a 2 en su visita a Muñiz, que así salió del último lugar de la tabla. Al "Monarca" solo le falta un punto o esperar que Claypole deje alguno en el camino. La 28ª fecha continuará hoy con el partido que disputarán el campeón Victoriano Arenas (ascendió a Primera C) y Juventud Unida. Luego, el martes jugarán: Puerto Nuevo vs Centro Español; Argentino de Merlo vs Argentino de Rosario; Lugano vs Liniers. Y el miércoles se medirán Yupanqui vs Claypole.

CON PABLO SOSA, PUERTO NUEVO INTENTARÁ CORTAR UNA RACHA DE SIETE JUEGOS SIN VICTORIAS.



Primera D:

Puerto Nuevo recién juega el martes

