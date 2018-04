Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 22/abr/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 22/abr/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

UNA AYUDA A BOCA: Por la 24 fecha de la Superliga igualó ayer 1-1 como visitante frente a Banfield.- BARCELONA CAMPEÓN: Goleó 5-0 a Sevilla y se consagró en la Copa del Rey. ROSSI VOLÓ EN CONCORDIA: Se quedó con la pole position de la cuarta fecha del Turismo Carretera. PERDIÓ NARVÁEZ: Cayó ayer frente al sudafricano Zolani Tete. SPURS, AL BORDE DEL KO: Volvió a perder frente a Golden State Warriors. NADAL ANTE NISHIKORI: Definirán hoy el título del ATP Masters 1000 de Montecarlo. UNA AYUDA A BOCA Por la 24ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), Godoy Cruz (47) igualó ayer 1-1 como visitante frente a Banfield y, de esa manera, Boca Juniors (50) tendrá hoy la oportunidad de estirar su ventaja como líder del campeonato cuando reciba la visita de Newells. En tanto, anoche al cierre de esta edición, San Lorenzo (43) recibía a Chacarita en el partido que cerraba la jornada y que podía acercar al Ciclón. En el arranque de la fecha se dieron los siguientes resultados: Argentinos Juniors 1-0 Olimpo (BB); Estudiantes (LP) 0-1 Belgrano; San Martín (SJ) 1-1 Lanús; Temperley 2-4 Vélez Sarsfield; y Talleres 2-0 Gimnasia (LP). Para hoy domingo están pautados otros cinco cotejos: Tigre vs Huracán (11.00), Rosario Central vs Racing Club (13.15), Atlético Tucumán vs Unión de Santa Fe (15.30), Arsenal vs River Plate (17.45) y Boca Juniors vs Newells (20.00). Finalmente, la fecha se cerrará mañana lunes con: Colón vs Patronato (19.00) e Independiente vs Defensa y Justicia (21.15). BARCELONA CAMPEÓN Con un gol de Lionel Messi, el Barcelona goleó 5-0 a Sevilla y se consagró campeón de la Copa del Rey. La final se disputó en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid y significó el 30º título para el Blaugrana en esta competencia. Así, tras quedar eliminado de la Champions League, Barcelona sumó este nuevo título y se apresta a conseguir también la Liga de España (si hoy no gana el Atlético de Madrid, se consagrará sin jugar). ROSSI VOLÓ EN CONCORDIA Luego de los ajustes técnico-reglamentarios, Ford parece recuperarse en el Turismo Carretera: ayer, Matías Rossi voló en Concepción del Uruguay y se quedó con la pole position de la cuarta fecha del Turismo Carretera. En segundo lugar quedó Juan Manuel Silva (otro Ford) y tercero Jonatan Castellano (Dodge), líder del campeonato. Hoy se correrán las tres series a 5 vueltas desde las 9 de la mañana y, posteriormente, a las 13.10 se pondrá en marcha la final, pautada a 25 giros o un máximo de 50 minutos. PERDIÓ NARVÁEZ El chubutense Omar Narváez perdió ayer frente al sudafricano Zolani Tete, quien retuvo el Título Gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). A sus 42 años, el Huracán (que ya fue campeón en Mosca y Súper Mosca) buscaba su tercera corona en categorías distintas, un hito que ningún boxeador argentino consiguió. Luego de 12 rounds sin mayores sobresaltos en Belfast (Irlanda), la definición del combate llegó en las tarejas, donde Zolani Tete se impuso por unanimidad. SPURS, AL BORDE DEL KO San Antonio Spurs volvió a perder frente a Golden State Warriors y está al borde de la eliminación en los Playoffs de la NBA. El equipo del argentino Emanuel Ginóbili (no marcó puntos) cayó por 110 a 97 ante el vigente campeón y quedó 3-0 abajo en la serie al mejor de siete juegos. El cuarto se disputará esta tarde desde las 16.30 horas, nuevamente en San Antonio. NADAL ANTE NISHIKORI Rafael Nadal y Kei Nishikori definirán hoy el título del ATP Masters 1000 de Montecarlo. Ayer, en semifinales, el español arrasó con el búlgaro Grigor Dimitrov (6-4 y 6-1), mientras que el japonés debió batallar tres sets para doblegar al alemán Alexander Zverev (3-, 6-3 y 6-4).

