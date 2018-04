Rincón Tuerca

P U B L I C



TURISMO CARRETERA: La máxima esta realizando este fin de semana otra carrera de su calendario en el autódromo de Concepción del Uruguay. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". ACUERDO: Apareció un comprador para la Chevy que posee el zarateño Angel Genovesse días atrás y gustó mucho ver como se encuentra la misma pero finalmente no llegaron a un acuerdo desde lo económico. RECUPERAR: Si bien se golpeó bastante el Ford de Juan Carlos Bava en la última carrera en La Plata corriendo en el Turismo 4000 Argentino el mismo ya se recuperó y se trabaja pensando en la próxima. FECHA: Si bien hay posibilidades de que el Rally Federal corra su fecha en Campana tras una reunión importante entre todos los interesados no se llegóa un total acuerdo para la fecha estipulada que tendrá ese fin de semana la participación de Argentina en el Mundial de Fútbol. SERVIR: Si bien su viaje a la N.A.S.A. por parte de nuestro personaje armador de motores para karting donde recibió un aprendizaje para lo suyo no le sirvió de mucho dado que en la última carrera en la Kart Plus ganó pero después no superó la técnica. Que te ocurre men? PREOCUPADOS: En el equipo puertas adentro están preocupados porque no saben si se olvidó, se equivocó o no prestó atención, el tema es que el armador no encuentra el rumbo deseado y sigue participando. VICTORIA: La que obtuvo en el autódromo capitalino Pablo Savastano en la Clase Tres de Alma en la última presentación donde a bordo del Fiat Uno que el mismo arma se quedó con semejante galardón. HISTORIA: De esta manera Savastano está haciendo historia en la categoría Alma donde ganó en la Clase 850 CC y salió campeón, ganó en el TC 1100 y salió Campeón, ahora ganó en la Clase Tres y ya puntea el presente campeonato. Sin duda que el muchacho sigue con la vara alta. DECISION: Finalmente se tomó la decisión final e Ignacio López estará corriendo en esta temporada en la categoría Rotax Bs As. con su propio equipo que lidera su padre Marcelo y tendrá el apoyo económico de la empresa de Mariano Giozzi. Amigos son los amigos!! GANADORES: Luego de la carrera en el Autódromo capitalino por parte de la categoría Alma los ganadores fueron a saber en TC 1600: Alfredo Sanchez, en TC 1100: Héctor Cordone en la Clase Dos: Emiliano Gauna y en la Clase Tres: Pablo Savastano. PIBE: Todo está encaminado para que el pibe Bautista Panetta arranque en la Clase Promocional-Escuela en la categoría Kart Plus a partir de la próxima fecha. Dicen que el pibe se parece a su papá Diego cuando corría así que a prepararse! ATRAPADO: Su debilidad por las motos lo tienen atrapado a Fernando Rivas que ya no quiere saber nada con los autos de carrera y por el momento lo suyo pasa por el mundo de las dos ruedas. TERMINAR: El zarateño Leandro Cracco viene de correr en la Clase Dos de Alma en Buenos Aires y el representante de Zárate terminó en el noveno lugar en la final dejando conforme a todo su equipo tras la recuperación del auto tras la anterior que se lo rompieron todo. VACACIONES: Tras el arranque del año enel Dakar se le sumaron mas carreras en Enero y Febrero lo que provocó que Carlos Debesa debió trabajar pero ahora se tomó sus merecidas vacaciones de las cuales acaba de regresar. Roxana agradecida!! CORRER: Ante la quebradura de una muñeca el piloto de Zárate Diego Lacognata no pudo correr la fecha del MX del Norte en el circuito: "El Salvaje" en la vecina ciudad de Zárate. Parece que Don Diego se quedó con las ganas. DINERO: La falta de dinero imposibilitó que se estuviera en pista días atrás y la niña se quedó con la sana intención de poder seguir mostrando lo suyo en la alta competición. La niña super poderosa espera estar en la tercera. TC PISTA: La categoría visita el autódromo de Concepción de Uruguay en este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". UBICAR: Tras no poder comenzar el campeonato desde su inicio el representante de Zárate pudo estar en la segunda del año donde Maximiliano Civitarese a bordo de su Fiat Uno participó en la Clase Dos de Alma y se ubicó décimo tercero en la final con un auto que armó entre sus familiares y amigos. ABOCADOS: Los hermanos Emma dejaron entrever que este año están más abocados a participar en la categoría del Rally Federal con todo su equipo compuesto por cuatro autos. La idea es saber que se correrá en Campana como anunció la categoría en su momento. SUMAR: En el equipo Emma se estaría sumando como navegante en esta temporada Don Lombardi que se mostró entusiasmado el "Flaco" campanense que ya el año anterior había realizado su primera experiencia. CONTENTO: Así se mostró tras la carrera Eric Damario que a bordo de un auto de la clase promocional de Alma llegó en el puesto décimo cuarto en la final con la motorización de Diego Fangio. TRIUNFADORES: Tras la carrera de la categoría Kart Plus en Zárate los triunfadores fueron a saber en la Escuela Promocional: Dante Giordano, Pre Juniors: Juan Manuel Paez, Junior: Martín Córdoba, Cajeros menores: Stefano Torrese, Cajeros mayores: Maximiliano Anselmo. Master A: Pablo Clérici, Master B: Marcelo Ferrand y en Potenciada: Adrian Romero. DEFINIR: El retorno de Ariel Fontanot a la alta competencia está latente donde deben definir si estarán sus hijos con los chasis del Regional o con su Falcon estará Papa en la GTA del TC Regional. Un tema a resolver a nivel familiar. ADQUIRIR: Con la atención del chasis por parte de Guerra y la motorización de Santucho en la clase Master A el joven Andres Kibisz finalizó en el puesto décimo noveno en la final donde el piloto va adquiriendo experiencia en la alta competencia. DESEADO: Por su parte en la misma Clase Master A el piloto local Alejandro Sfredo llegó en el puesto décimo quinto tras una carrera de la manera que hubiese deseado y no pudo redondear. MOMENTO: Tras el arranque del año enel Super TC 2000 todo el equipo está muy conforme con lo producido hasta el momento por parte de Matías Milla que está en su buen momento con el Sporteam un equipo partticular que disputa de igual a igual alas terminales. PODIO: Gonzalo Lischetti arribó tercero haciendo un nuevo podio que lo motiva para seguir en la pelea del campeonato de la Clase Potenciada de la categoría Kart Plus con la motorización de Rubén Alfonso. TIEMPO: La falta de tiempo no le permite a Sergio Giordano terminar su auto para la Clase Dos de Alma y este es el factor determinante para tener al "Costilla" en la alta competencia. Por el momento se piensa en sumarse a la alta competencia sin fecha definida. EXITOSO: Así resultó el encuentro de motos que organizado por el Club del Primer Automóvil se concretó el pasado domingo que desde el Museo Manuel Iglesias partieron en caravana hasta Capilla del Señor donde se desayunó y pasaron un día distinto y agradable. INTENTAR: El piloto abogado de profesión está evaluando sumarse a la próxima carrera del Rally Federal en nuestra ciudad a bordo de un gol y de esta manera intentar otro desafío en su carrera deportiva. El navegante será su hermano? ENTUSIASMO: Muy entusiasmado se muestra Javier Murillo con el lugar encontrado en Otamendi donde con el Club de los Jeeps que preside pueden hacer de las suyas junto a todos los muchachos integrantes de esta movida deportiva. Ya giraron y dicen que es el lugar ideal. Bienvenido!! HERMANOS: Ellos corrieron representando a Zárate en la categoría Kart Plus y en la Clase Cuatro Tiempos Emiliano Falivene llegó segundo y su hermano Braian alcanzó el séptimo puesto ante la mirada de papá Cristian que dejó su Karting para que corran los nenes. Mamá Alejandra agradecida. BANDERA: Roman Rizzo participó en la Clase Master B donde la bandera a cuadros lo encontró en el noveno lugar en la final con preparación propia, mientras que Mariano Massini que corrió en la misma Clase arribó décimo tercero y el cantor de Rock se mostró cansado al final de la competencia. TRABAJO: En la Clase Pre Juniors hubo un buen trabajo del pibe Tobías Amarillo que terminó sexto mientras que en la misma Clase la señorita Constanza Toledo se quedó con el octavo lugar con preparación de papá Gaby y el asesoramiento espiritual de mamá Zulma. TALLER: El trabajo en los motores para las camionetas estan en pleno desarrollo en el Taller de Daniel Berra de cara al inicio del campeonato de las mismas. Donde el limeño atiende a Cristian Doce dueño de este equipo de competición. PUNTOS: Otro buen trabajo en pista por parte de Nicolás Brugognone que, en la Clase Juniors arribó tercero con la atención de Rubén Alfonso y sumando puntos para el campeonato dentro de los contenidos de la Categoría Kart Plus. DINASTIA: La dinastía Suarez tuvo a 3 pilotos en pista donde Juan Carlos llegó segundo, Fernando terminó cuarto en la clase potenciada y Sebastián quedó segundo en la Clase Master B terminando la competencia los tres hermanos para la alegría de papá "Chiche" y mamá Carmen. VOLCAR: Tras varios años abocado al mundo de las picadas ahora Eduardo Koscko se volcó a los karting y está corriendo en la Clase Cajero Cuatro Tiempos donde en la última finalizó quinto lo que dejó conforme a todo su equipo. OPTIMISTAS: Los dirigentes de la categoría Alma siguen trabajando para seguir sumando autos para la tercera del año. Se muestran optimistas dado que aún hay varios autos parados y se acercará a corto plazo. DUEÑO: La cupecita está lista para correr y su dueño espera una fecha para demostrar como se trabajó para ser lo competitivo que se desea y en Zárate el hombre dice que armó un motor para dar batalla como siempre quiso. Si Carlos lo dice le vamos a creer?

Rincón Tuerca

