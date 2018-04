LA EXPULSIÓN DE PAPA El volante Gonzalo Papa fue expulsado el domingo por doble amonestación. Y fue una roja buscada. Es que en el primer tiempo, el uruguayo había recibido la novena amonestación y quedaba al límite, al igual que Renso Pérez y Martín Perafán. Por eso, el cuerpo técnico decidió que Papa se gane la segunda amonestación, tenga una fecha de suspensión (no jugará frente a Atlético Rafaela) y llegue al Reducido con ocho amarillas en vez de nueve. "Ir a Rafaela o jugar el octogonal con Renso y Gonzalo con cuatro amarillas cada uno era un riesgo muy grande. Por eso preferimos optar por esta decisión, dado que a Papa nos cuesta más reemplazarlo, mientras que para cubrir a Renso tenemos opciones", explicó De la Riva tras el partido. ALMAGRO, ÚNICO PUNTERO Esta 23ª fecha mostró un cambio de mando más en la tabla de posiciones. Es que con su victoria del domingo sobre Flandria como local, Almagro quedó en lo más alto de la tabla, aprovechando que Aldosivi perdió ayer ante Deportivo Riestra. De esta manera, el Tricolor llegará a la última fecha (visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn) con un punto de ventaja sobre San Martín (visita a Brown de Adrogué) y con dos sobre Aldosivi (recibe a Estudiantes de San Luis). En tanto, Flandria quedó condenado al descenso tras perder en José Ingenieros. Se sumó así a Estudiantes (SL) y a Riestra, que ayer tuvo audiencia con AFA y el TAS, organismo que explicó que no informará su decisión respecto al reclamo por los 10 puntos descontados al Blanquinegro hasta dentro de dos o tres meses. Por eso, Riestra arrancará la próxima temporada en la Primera B Metro, más allá de lo que decida el TAS. Los otros tres descensos se definirán entre Mitre (quedó obligado a ganar), Boca Unidos, All Boys, Nueva Chicago, Independiente Rivadavia y Juventud Unida (G). Los resultados de esta 24ª fecha fueron los siguientes: San Martín (T) 3-0 Guillermo Brown (PM); Nueva Chicago 0-2 Brown (A); Los Andes 2-2 All Boys; Almagro 2-1 Flandria; Villa Dálmine 3-0 Deportivo Morón; Gimnasia (J) 0-0 Mitre (SdE); Quilmes 1-1 Boca Unidos; Instituto 1-1 Agropecuario; Estudiantes (SL) 0-0 Independiente Rivadavia; Deportivo Riestra 1-0 Aldosivi; Santamarina 2-1 Ferro Carril Oeste; Sarmiento (J) 2-2 Atlético Rafaela. Libre: Juventud Unida (G).

Con una gran actuación, le ganó 3-0 al Gallo y se aseguró un lugar en el octogonal que definirá el segundo ascenso a Primera. Córdoba, Rivadero y Jourdan marcaron los goles del Violeta, que el lunes cerrará el campeonato visitando a Atlético Rafaela. Todo cambia tan rápido en el fútbol argentino y en este Nacional B en particular, que vale el ejercicio de detenerse al menos unos segundos a pensar y, sobre todo, a valorar. Al menos en Mitre y Puccini. Porque el pasado 8 de abril, Villa Dálmine se jugó un partido "chivísimo" ante All Boys para no caer en la salvaje lucha por la permanencia. Y quince días después, con una brillante actuación colectiva, no sólo goleó a Deportivo Morón, sino que aseguró su lugar en el octogonal que definirá el segundo ascenso a Primera División. Fueron tres victorias en tres fechas consecutivas que pusieron al equipo de nuestra ciudad en un escenario en el que sólo estuvo tres veces en sus 60 años de historia: en 1976, cuando disputó los dos hexagonales finales de la vieja Primera B; y en 1989, cuando el campeonato logrado en la Primera B Metropolitana le permitió ser parte del Reducido del Nacional B. En esas tres oportunidades, siempre quedó muy lejos: en cada uno de los hexagonales de 1976 apenas ganó un partido (ascendieron Platense y Lanús, respectivamente); y en el Reducido de 1989, fue eliminado en primera fase por Colón de Santa Fe, que posteriormente perdería la final ante su clásico rival, Unión. Pero a pesar de esos antecedentes, la ilusión de los simpatizantes Violetas es inmensa. Sobre todo luego de la demostración que brindó el conjunto de Felipe De la Riva el domingo frente a Deportivo Morón como local. Porque si bien el 3-0 refleja las diferencias que existieron en el campo de juego, el resultado pudo haber sido todavía más abultado. Especialmente en la primera parte, cuando el mediocampo de Villa Dálmine se adueñó del trámite y sometió a un "Gallito" que no supo acomodarse al partido ni reaccionar ante la superioridad que Papa, Renso Pérez y, sobre todo, Rivadero y Sánchez ejercieron en el terreno. Encima, el equipo de nuestra ciudad encontró en los primeros 15 minutos la efectividad ofensiva que tanto lamentó durante esa racha de siete juegos sin victorias. Después, por suerte para Morón, el Violeta volvió a fallar en la definición y, por eso, tras desperdiciar unas cuantas oportunidades para aumentar, el 3-0 recién llegó en tiempo de descuento. Así, este Villa Dálmine que hace apenas seis años estaba en la Primera C, tendrá ahora su oportunidad de pelear por el ascenso a Primera División (en 2015 se le negó por tres puntos). Y para ello será importante sumar frente a Atlético Rafaela en la última fecha del campeonato. Es que un resultado positivo seguramente le permitirá ser local en la primera fase del Reducido, que se disputará a un solo partido y con ventaja deportiva para el mejor ubicado. EL PARTIDO Para recibir a Morón, el DT De la Riva volvió al esquema que mayores réditos le brindó en la temporada (4-3-1-2) y también confió en casi los mismos nombres. El "casi" obedece a la presencia de Cristian González como primer marcador central; y especialmente por la decisión de ubicar a Marcos Rivadero como volante por izquierda en lugar de Ramiro López. Y esa modificación que, de alguna manera sorprendió, terminó saliéndole redonda al entrenador uruguayo: es que Rivadero fue, quizás, la mejor figura de un equipo que ofreció altos rendimientos individuales. El volante cordobés supo administrar el balón y los tiempos; cuidar la pelota cuando se debía y soltarse para romper líneas cuando la jugada lo pedía. Incluso fue el autor del segundo gol y también de dos gambetas "brasileñas" contra la línea final que merecieron que esas acciones terminaran en sendas conquistas. Pero lo dicho: Rivadero no estuvo solo. La línea media toda brilló. En su retorno, Nicolás Sánchez volvió a ser ese enganche movedizo y técnico que además contagia con su esfuerzo; Gonzalo Papa fue amo del círculo central y clave por su asistencia a Córdoba en el primer gol; y Renso Pérez recuperó su dinámica característica y volvió a mostrar un nivel que lo transforma en pieza clave de este equipo. Porque esas actuaciones individuales conllevaron mejoras en los laterales Sapetti y Flores (especialmente) y también permitieron que la zaga central González-Celaya siga ganando confianza y afirmándose cada vez más, al tiempo que Córdoba y Burzio dispusieron de mejores opciones para atacar. Todo en un partido donde Deportivo Morón nunca estuvo a la altura: quizás relajado por haberse salvado del descenso en la fecha anterior, el equipo de Walter Otta fue tibio y no estuvo a la altura de la propuesta local. Y ese rendimiento del Violeta fue coronado por la efectividad ofensiva, porque el equipo de De la Riva golpeó dos veces en los primeros 15 minutos. A los 9, después de un sobrio quite de Celaya ante Akerman, Papa tuvo facilidad para manejar el balón en el círculo central y también para encontrar el desmarque de Córdoba, quien quedó de frente al arquero Álvarez para fusilarlo y establecer el 1-0. Tres minutos después, Sánchez y Pérez jugaron rápido un córner y el centro fue cabeceado de palomita por Córdoba. Tras el rebote en el palo, Rivadero liquidó a Álvarez ante una defensa que no reaccionó y que solo se limitó a pedir offside de González, quien intentó cabecear antes de Córdoba. Parecía que Villa Dálmine podía golear. Y podría haberlo hecho quizás si Córdoba liquidaba ese cabezazo que le entregó a las manos a Álvarez a los 18; o si culminaba de otra manera el jugadón que Sánchez armó con Rivadero (eludió con un firulete contra la línea al arquero visitante) a los 28. Por ese entonces, cada vez que profundizaba, el equipo de nuestra ciudad lastimaba. Y el único interrogante que generaba era por no liquidar el pleito en ese mismo primer tiempo. Del otro lado, Morón intentó reaccionar en algunos momentos y apretar al Violeta contra su campo, pero fue muy tibio. Solamente algunos centros y dos tiros libres mal ejecutados supo contar en su haber ofensivo. Y en la segunda parte, el trámite siguió siendo el mismo. El "Gallito" no reaccionaba y Villa Dálmine seguía teniendo el dominio del juego y las mejores opciones. A los 5, lo taparon justo a Rivadero; y a los 18, Burzio definió apenas ancho una muy buena combinación con Flores. Mientras tanto, Otta buscaba variantes en la velocidad de Pardo (en lugar del intrascendente Akerman) y en el manejo de balón de Gerardo Martínez, pero nada cambió y la visita sólo generó peligro por arranques individuales de Nicolás Ramírez. Entonces, el partido transcurrió sin sobresaltos para Perafán y con un Violeta que, recordando a aquel equipo de la primera parte del campeonato, controlaba el juego desde su solidez y la tenencia del balón. Así hasta que ya en tiempo de descuento, una maniobra del ingresado Federico Jourdan derivó en un penal (mano de Perales) que el propio santafesino cambió por gol para el 3-0 final. Y con esos tres puntos en el bolsillo, más el empate entre Agropecuario e Instituto en el último partido del domingo, Villa Dálmine aseguró su clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Fue el moño perfecto para una tarde de alto vuelto. Tan alto como los sueños de todos los simpatizantes Violetas. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (3): Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro, Marcos Martinich, Horacio Falcón, Federico Jourdan, Ramiro López y Favio Durán. DEPORTIVO MORÓN (0): Milton Álvarez; Maximiliano Paredes, Sebastián Martínez, Valentín Perales, Nicolás Martínez; Leandro Guzmán, Cristian Lillo, Emmanuel Giménez, Nicolás Ramírez; Damián Akerman y Javier Rossi. DT: Walter Otta. SUPLENTES: Julio Salvá, Cristian Broggi, Lautaro Formica, Damián Toledo, Nisim Vergara, Gerardo Martínez y Matías Pardo. GOLES: PT 9m Jorge Córdoba (VD) y 12m Marcos Rivadero (VD). ST 45m Federico Jourdan (VD). CAMBIOS: PT 31m Broggi x S. Martínez (DM). ST 6m Pardo x Akerman (DM), 14m G. Martínez x Guzmán (DM), 30m López x Rivadero (VD), 35m Jourdan x Sánchez (VD) y 43m Falcón x Burzio (VD). AMONESTADOS: Rivadero (VD); S. Martínez, N. Martínez, Giménez y Ramírez (DM). EXPULSADO: ST 47m Gonzalo Papa (VD), por doble amonestación. CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Pablo Díaz. ASISTENTES: Mauro Ramos Errasti y Gisella Trucco.

GOL Y FIGURA. ADEMÁS DE TENER UNA ACTUACIÓN SUPERLATIVA, RIVADERO ANOTÓ EL SEGUNDO TANTO DE LA TARDE.





A FELICITAR AL FLACO. RENSO PÉREZ, GONZÁLEZ Y CELAYA VAN EN BUSCA DE CÓRDOBA, LUEGO QUE EL DELANTERO ABRIERA EL MARCADOR A LOS 9 MINUTOS DEL PRIMER TIEMPO.





BAUTISMO GOLEADOR. DE PENAL, JOURDAN CONVIRTIÓ SU PRIMER GOL EN EL VIOLETA.

EL FESTEJO DE LOS JUGADORES VIOLETAS LUEGO DE VENCER 3-0 A DEPORTIVO MORÓN Y METERSE EN EL REDUCIDO. "NO QUEREMOS QUE EL PREMIO SEA ENTRAR AL REDUCIDO" De la Riva destaco el partido que hicieron sus dirigidos y remarcó que el desafío es afrontar el octogonal con "dignidad y optimismo" porque Villa Dálmine "no es menos" que ningún otro equipo. En un vestuario donde reinaba la alegría, el entrenador de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, trató de poner mesura dentro de su satisfacción por la actuación de su equipo. "A veces los resultados no se dan y parece que está todo mal, pero no es así. No hay que confundirse en esos momentos. Yo siempre creí en nosotros y en estos jugadores, porque somos un buen equipo. Y hoy tampoco hay que confundirse: somos ese mismo equipo, muy parejo con cualquiera de la categoría", advirtió el entrenador. Respecto al gran triunfo 3-0 sobre Deportivo Morón, el uruguayo señaló: "Hicimos un muy buen partido y marcamos mucha diferencia con el rival, que es un gran equipo. Quizás ellos aflojaron un poco después de haber conseguido la permanencia y nosotros venimos muy bien anímicamente y por eso se dio el partido así, con una diferencia que no hay entre un equipo y otro". En cuanto al análisis más fino de lo ocurrido en el campo de juego, De la Riva puso el foco en la mitad de la cancha: "Nuestro sistema táctico calzó bien contra el esquema que proponen ellos y entonces en el centro de la mitad de la cancha, con nuestros volantes cerrados, tuvimos superioridad numérica y pudimos contar con mucha tenencia", explicó. Al mismo tiempo destacó la concentración de sus dirigidos a lo largo de los 90 minutos: "Un mérito muy grande de los jugadores, que nunca decayeron", agregó. Finalmente, el entrenador Violeta se refirió a cómo afrontar el octogonal por el segundo ascenso a Primera División: "Queremos jugar el Reducido con dignidad, con optimismo y con respeto a la camiseta que vestimos. No queremos que el premio sea entrar. Queremos lograr algo más: sabemos que se puede ganar, perder o empatar, pero tenemos la obligación de dejar todo, porque no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie", cerró. #Imágenes | ¡Un abrazo interminable! Villa Dálmine jugó un partido bárbaro y los tres puntos se quedaron en Campana. El sueño de toda la ciudad sigue más firme que nunca. #TodosJuntos. #DaleViola. pic.twitter.com/czjyA9KW3J — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 23 de abril de 2018

Primera B:

Villa Dálmine superó claramente a Morón y se clasificó al Reducido

