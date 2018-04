Vidal anunció una quita de impuestos sobre las tarifas de luz, gas y agua

Según la gobernadora, "la gente va a tener un beneficio concreto del 15,7% promedio en las facturas de electricidad, un 6,3% en las de gas y un 6,2% en las de agua". María Eugenia Vidal decidió rebajar los impuestos provinciales sobre las tarifas de servicios públicos de luz, gas y agua. La decisión de la gobernadora bonaerense coincide con el reclamo del presidente Mauricio Macri, después del rechazo que generaron los últimos aumentos. La dirigente de Cambiemos realizó ayer por la tarde un anuncio en el marco de la reunión prevista del Consejo Federal de Energía, donde explicó que "la gente va a tener un beneficio concreto del 15,7% promedio en las facturas de electricidad, un 6,3% en las de gas y un 6,2% en las de agua". Sin embargo, aclaró que para que eso suceda no alcanzará con el "decreto que firmaré en las próximas horas", ya que una parte debe tratarse en la legislatura, donde esperan "reunir los votos rápidamente". "Vamos a derogar dos decretos de la dictadura. Las próximas facturas van a tener que incluir una reducción del 10,4% en energia, 6,3% en gas y 3,1% en agua. Se necesita una ley para incluir lo restante. Pero esas reducciones van a estar seguro. Entendemos que van a reunirse los votos rápidamente", explicó. Por otro lado, la gobernadora también pidió regular el consumo en los hogares para que las facturas "sigan bajando más". "El gobierno invierte cientos de millones de pesos para que las familias no paguen estos impuestos. Seguramente la factura va a bajar más si volvemos al consumo de antes, cuando eramos más chicas, cuando el valor de las tarifas no era irreal, cuando nos costaba pagarlas". Por último aclaró que este beneficio regirá sin importar la empresa proveedora del insumo, y será para quienes residan en la provincia de Buenos Aires.

EN VIVO: ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS PROVINCIALES EN LAS TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS https://t.co/6HNQ4tu4PA — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 23 de abril de 2018

Vidal anunció una quita de impuestos sobre las tarifas de luz, gas y agua

