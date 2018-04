Será luego de que el viernes los gremios rechazaran la propuesta provincial de un acuerdo semestral. Provincia confirmó que le descontarán el día de trabajo. Los docentes de la provincia de Buenos Aires rechazaron la oferta de María Eugenia Vidal que propuso un aumento del 10 por ciento semestral. Además, anunciaron un paro para el próximo miércoles 25 de abril con movilización hacia Casa de Gobierno en La Plata. "La propuesta semestral segmentada es la misma", dijo la dirigente de FEB, Mirta Petrocini. "Hay una decisión política de la provincia de Buenos Aires de no reconocer la inflación", agregó Miguel Díaz, de UDOCBA. La oferta presentada el viernes prevé el pago de un 5% retroactivo a enero, 3% más en abril y 2% en junio y un reconocimiento por presentismo 2018 de hasta $ 3000 por docente. Fuentes oficiales señalaron que para la gobernadora "el presentismo es un valor fundamental y un pilar de este acuerdo que se propone a los gremios docentes". Los dos anticipos a cuentas de paritarias, el que se pagó la semana pasada y el que se propone en esta reunión, eleva en $3.250 el salario del docente que gana menos de 15 mil y a los que ganan más de 30 mil en $8.125. Con esta propuesta el salario promedio de un docente con presentismo pasa de $24.659 a $27.500 y el salario inicial de un docente ingresante con presentismo pasa a de $12.500 a $14.250 mensual. En tanto, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, confirmó que el gobierno de María Eugenia Vidal descontará el día a los docentes que no concurran a clases. "Hicimos ocho propuestas, pero no nos pusimos de acuerdo con la expectativa inflacionaria anual. Entonces propusimos un acuerdo más corto aunque no era lo óptimo pero aun así tampoco fue aceptado. Era del 10 por ciento más presentismo", sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

LOS GREMIOS RECHAZARON LA ÚLTIMA PROPUESTA QUE PLANTEABA UN 10% DE AUMENTO PARA EL PRIMER SEMESTRE.



Mañana habrá un nuevo paro docente en provincia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: