En el cierre del fin de semana, Argentina derrotó al local por dos segundos en ocho masculino junior y, de esa forma, el remero del Campana Boat Club consiguió el tricampeonato sudamericano en tres pruebas disputadas: 2-, 4- y 8+. Además, Argentina se coronó campeona sudamericana por equipos en la categoría junior, algo que no sucedía hace casi una década. Lo logró. Se subió a tres botes y los llevó a los tres a la cima de América. Felipe Modarelli redondeó este fin de semana un Campeonato Sudamericano consagratorio, histórico para el deporte campanense y que lo deja en una posición inmejorable de cara a ocupar un asiento en los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018" que se realizarán en octubre. En la Laguna "La Luz" de Curauma, Valparaíso (Chile), la gema del remo campanense corrió las tres pruebas de remo largo de la regata continental y ganó las tres con autoridad y buen margen. El jueves ganó en dos sin, junto a Tomás Herrera; el sábado en cuatro sin, junto a Herrera, Agustín Scenna, y Marco Pagnanelli; y este domingo en la prueba madre del remo, el ocho, junto a los chicos del cuatro más Peter Dickson (Buenos Aires Rowing Club), Franco Civetta (Club de Remo Teutonia), Ignacio Pacheco (Club de Regatas Rosario), BenjaminPettinari (Club de Remo Teutonia) y la timonel Camila Villavicencio (Club Náutico Zárate). El ocho albiceleste registró un tiempo final de 6 minutos y 17 segundos, exactamente dos segundos menos que el bote chileno, acostumbrado desde hace años a ganar esta prueba. En la jornada del domingo, además, se llevó la medalla dorada el cuatro sin junior femenino, integrado por María Sol Ordas (otra tricampeona sudamericana al igual que Felipe y Tomás Herrera), Nazarena Pisani (Club de Regatas San Nicolás), Manuela Aredes y Olivia Peralta Martinez (Buenos Aires Rowing Club). Con estas dos medallas de oro del domingo, más las cuatro conseguidas anteriormente (single y doble femenino, y dos y cuatro sin masculino), la Selección Argentina de Remo Junior logró quedarse con el título continental por equipos, algo que no ocurría desde hace casi 10 años. Lamentablemente, en esta ocasión el equipo Sub 23 no logró llevar adelante un gran sudamericano, como sí sucedió en las últimas cuatro ediciones, y en esta categoría la supremacía fue chilena. En la sumatoria total de títulos, contando ambas categorías (junior y sub-23), el campeón global fue Chile, tal como ocurrió en 2015 y 2016 (en 2017 Argentina fue campeona tras un gran trabajo de los Sub 23 y los Senior A). Los demás resultados de la jornada del domingo fueron los siguientes: BM1x (single sub-23 masculino): Lautaro Barrios (Club Náutico Zárate), 2º puesto (medalla de plata) BW1x (single sub-23 femenino): María Sol Nadal (Club Mendoza de Regatas), 3er puesto (medalla de bronce) JM2x (doble par junior masculino): JuenHuenchual y Franco Dal Farra (Club San Fernando), 4º puesto BLM2x (doble par sub-23 masculino peso ligero): Facundo Forneris (Club de Regatas La Marina) y Santiago Poodts (Tigre Boat Club), 3er puesto (medalla de bronce) BLW1x (single femenino peso ligero sub-23): Evelyn Silvestro (Club Náutico Zárate), 4º puesto JW4x (cuádruple par femenino junior): María Sol Ordas (Club de Regatas San Nicolás), Lucía Embrioni (Club San Fernando), Manuela Aredes y Olivia Peralta Martínez (Buenos Aires Rowing Club), 2º puesto (medalla de plata). BW2x (doble par femenino sub-23): Giuliana López Kristelevicius (Tigre Boat Club) y Sonia BaluzzoChiaruzzi (Club de Remo Teutonia), 3er puesto (medalla de bronce)

EL REMERO DEL CAMPANA BOAT CLUB, DE 17 AÑOS, COMPLETÓ EN CHILE UN SUDAMERICANO HISTÓRICO.





CORONADOS EN DORADO. Los ocho remeros y la timonel Camila Villavicencio con sus respectivas medallas.





EN EL AGUA. El 8+ Junior argentino en la Laguna "La Luz" de Curauma, Valparaíso.



Remo:

Felipe Modarelli logró un oro más en Chile y conquistó la triple corona sudamericana

