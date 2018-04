Missing Children Argentina lanzó en marzo del 2018 la campaña #ParedesQueBuscan, con el objetivo de grafitar las paredes de la vía pública con el rostro de niños y niñas desaparecidos de sus hogares. Los artistas convocados respondieron al instante a la propuesta, felices de que sus obras no sean meros objetos de contemplación, sino que sirvan para encontrar personas extraviadas. Con el lema "préstanos tus ojos" el organismo sin fines de lucro dirigido por Lidia Grichener desde el 2001 sabe que tiene entre sus manos una herramienta de lato impacto. Byga B, uno de los grafiteros más famosos de la Argentina, sabe que la nitidez de los rasgos de los niños es un factor imprescindible para el reconocimiento. Y que cuánto antes empiece la búsqueda, más chances habrá de encontrarlos. Si todo sale bien, en poco tiempo tendremos las paredes del país retratadas por artistas de renombre del art street,visibilizando los rostros de los ciudadanos más frágiles y menos escuchados de la sociedad. Según el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME) en el año pasado hubieron 2.571 casos de niños y niñas desaparecidos, de los cuales 77% son adolescentes entre 13 y 17 años y el 66% son mujeres. De ahí a concluir que esas niñas terminan siendo "carne fresca" para el negocio de la trata es un paso. No obstante, la primera causa de la desaparición es el conflicto entre el menor y el adulto en el seno familiar. La segunda causa, aunque parezca bizarra, es la sustracción de hijos por sus propios padres. En el pasado no tan remoto los modelos para retratar eran las amantes de los banqueros y los aristócratas. La fotografía nos liberó de esa condena. Ahora se pintan a humanos que necesitan a otros humanos. El arte se la pasa enseñándonos a ser un poquito mejor cada día.

Desde el Estribo:

Arte y solidaridad

Por Fabiana Daversa

