La música y la comedia fueron protagonistas de un nuevo fin de semana cultural

El Teatro Pedro Barbero recibió el sábado a Puente Beat con su show "Beatlemanía" y el domingo a los elencos de los talleres municipales de Comedia Musical y Teatro con "Varieté Show". Una gran cantidad de público disfrutó de ambos espectáculos gratuitos.

La agenda cultural del fin de semana, en el Teatro Municipal Pedro Barbero, contó con dos atractivas propuestas artísticas: el show musical "Beatlemanía" y la comedia "Varieté Show".

Una numerosa cantidad de público disfrutó de ambos espectáculos gratuitos impulsados desde la Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación del Municipio

El sábado fue una noche de música. Puente Beat protagonizó el espectáculo "Beatlemanía" y, al mejor estilo de la popular banda inglesa, hizo bailar y delirar a los espectadores.

Matías García (batería y coros), Mariano Poletti (bajo), Favritzio Bonfanti (guitarra y coros) y Claudio Posadas (guitarra y voz) interpretaron canciones de cada etapa de la banda.

"She loves you", "I wanna hold your hand", "Something", "Here comes the sun" y muchos otros clásicos sonaron durante la noche.

El intendente Sebastián Abella; el secretario de Comunicación, Martín Seguin, y la directora de Cultura, Rosa Scacciante, acompañaron a los artistas.

El domingo, en tanto, fue el turno de la comedia musical con "Varieté Show", un espectáculo donde los elencos de Comedia Musical y Teatro –dirigidos por Gustavo Dappiano- presentaron distintos scketchs y música en vivo.

En esta oportunidad se sumaron dos artistas invitados: Rául Rivarola (abuelo de una integrante del elenco) y Nancy Peña (protagonista de Mamma Mía), quienes estuvieron cargo de la música.

El público que colmó la sala del teatro disfrutó de más de una hora de historias tan desopilantes como divertidas.

De esta manera, el teatro municipal una vez más volvió a recibir a cientos de espectadores que pudieron acceder a shows gratuitos y de primer nivel protagonizado por artistas de la ciudad.