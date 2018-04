Por la antepenúltima fecha, el Auriazul se presentará desde las 15.30 horas. Ya sin chances de poder clasificar al Reducido, pero con la ilusión de sumar buenos puntos para la tabla de los Promedios, Puerto Nuevo comenzará hoy a desandar las últimas tres fechas del campeonato de la Primera D. Será desde las 15.30 horas cuando reciba la visita de Centro Español en el estadio Carlos Vallejos, con arbitraje de Jonathan De Oto. Para este encuentro, la dupla técnica conformada por Hugo Medina y Carlos Pereyra realizará cinco modificaciones en la formación titular, donde volverán a aparecer Rodrigo Ponce De León, Rodrigo Alconada, Sergio Robles y Ezequiel Ramón y también estará Tomás Fumeau. Quienes dejarán el equipo son: Esteban Montesano, Paulo Boumerá (debe cumplir una fecha), Antoni Rodríguez, Eliseo Aguirre y Pablo Sosa. Así, los once del Auriazul que saldrán al campo de juego esta tarde serán: Rodrigo Ponce De León; Rodrigo Alconada, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Sergio Robles; Tadeo MacIntyre, Franco Colliard, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Tomás Fumeau y Orlando Sosa. Por su parte, Centro Español llegará a Campana en busca de un triunfo que le permita saltar a la segunda posición (igualaría a Lamadrid en puntos, pero lo superaría en diferencia de gol) y quedar en la mejor posición de cara al octogonal que definirá el segundo ascenso. FECHA 28. Esta antepenúltima fecha de la Primera D ya tiene cuatro partidos completados: Central Ballester 2-2 Lamadrid; Muñiz 3-2 Real Pilar; Victoriano Arenas 1-2 Juventud Unida; Deportivo Paraguayo 1-3 Atlas. Hoy, además de Puerto Nuevo vs Centro Español también jugarán Argentino (M) vs Argentino (R) y Lugano vs Liniers. Mientras que mañana se medirán Yupanqui vs Claypole.

CON MAYOR LIBERTAD. TADEO MACINTYRE JUGARÍA HOY MÁS VOLCADO EN OFENSIVA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 68. En 67 partidos, Puerto Nuevo consiguió 28 victorias, Centro Español se impuso en 24 partidos y empataron en 15 ocasiones. El equipo de nuestra ciudad señaló 103 goles, mientras que Centro Español convirtió 84 COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 33 juegos, Puerto Nuevo obtuvo 12 victorias (48 goles); y Centro Español logró 14 triunfos (42 goles). Igualaron 7 encuentros COMO LOCAL CENTRO ESPAÑOL. Sobre 34 encuentros, Puerto Nuevo ganó en 16 oportunidades (55 goles); y Centro Español consiguió 10 triunfos (42 goles). Empataron 8 veces EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El martes 28 de noviembre de 2017, por la 13ª fecha, empataron 0-0 con arbitraje de Agustín Knoth. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: El martes 14 de marzo de 2017, por la 17ª fecha de la Primera D 2016/17, Centro Español ganó 1-0 con gol de Hugo Ortega. APOSTILLAS: Tres partidos sin ganar cuenta el Portuario ante Centro Español, con dos derrotas consecutivas y un empate. La última victoria se produjo el viernes 16 de octubre de 2015, por la 29ª fecha de la Primera D. Fue como visitante, por 4-0 en cancha de Estudiantes de Caseros con goles de Nicolás Parodi (2), Federico Matteri y Ramiro Fernández. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO LOCAL Fue el sábado 20 de junio de 2015, por 4-1, en un encuentro correspondiente a la 14ª fecha de la Primera D PUERTO NUEVO (4): Luciano Berro; Tulio Barrios, Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Federico Matteri; Diego Romero, Franco Buscaglia, Sebastián Ferrario, Ramiro Fernández; Gastón Noir y Nicolás Parodi. DT: Omar Pepe. SUPLENTES: Javier Iglesias, Gustavo Roldán, Mauro Danevitch, Esteban Soraide, Matías Bustamante, Michel Bustamante y Sergio Robles. CENTRO ESPAÑOL (1): Federico Gómez; Héctor Barbachan, Leandro Sanabria, Bruno Rodríguez, Lucas Nievas; Jonatan Paoluccio, Facundo Lamolino, Eduardo Oliva, Esteban Bernardi; Maximiliano Valdez y Leonardo Gómez. DT: Martín Correa. SUPLENTES: Martín Padilla, Leandro Contreras, Sebastián Juárez, Emanuel Bozo, Sergio Tissera, Sebastián Bonazza y Rafael Nascimiento. GOLES: PT 32m Ramiro Fernández (PN) y 36m Raúl Colombo. ST 9m y 33m Nicolás Parodi (PN) y 15m Sebastián Bonazza (CE). CAMBIOS: PT 38m Bonazza x Oliva (CE). ST 30m Robles x Fernández (PN) y Tissera x Gómez (CE); 32m Bozo x Bernardi (CE), 34m Danevitch x Parodi (PN) y 45m Michel Bustamante x Matteri (PN). EXPULSADOS: PT 43m Gastón Noir (PN). ST 19m Leandro Sanabria (CE). CANCHA: Puerto Nuevo. ÀRBITRO: Hernán Dellacasa.

Primera D:

Puerto Nuevo recibe esta tarde a Central Español

