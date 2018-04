Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 24/abr/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 24/abr/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

BOCA, MUY CERCA: venció 3-1 como local a Newells.- ESTUDIANTES DE LA PLATA: Esta noche visita a Santos desde las 21.30 horas.- ARGENTINA, AL REPECHAJE: En la última jornada de la Copa América Femenina 2018, sufrió una dura derrota ante Chile.- SE AFIANZA CASTELLANO. En la cuarta fecha de la temporada del Turismo Carretera, Jonatan Castellano (Dodge) logró su segunda victoria.- MÁRQUEZ EN MOTO GP: El español Marc Márquez (Honda) se impuso por sexta vez en el Circuito de las Américas, en Texas, Estados Unidos. MONTECARLO ES DE NADAL: Conquisto por 11ª vez el título en el ATP Masters 1000 de esa ciudad. GANÓ MAYER EN BARCELONA: Venció 6-3 y 6-0 al alemán Mischa Zverev en su debut en el ATP 500.- TRIUNFO DE LOS SPURS: Con 16 puntos de Emanuel Ginóbili, derrotaron 103-90 a los Golden State Warriors.- BOCA, MUY CERCA Por la 24ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, Boca Juniors venció 3-1 como local a Newells con goles de Abila (2) y Pavób y, así, tomó seis puntos de ventaja sobre su escolta, Godoy Cruz de Mendoza, cuando solo quedan nueve unidades en disputa. Con esta diferencia, el Xeneize podrí consagrarse campeón en la próxima fecha, cuando visite el domingo desde las 11 de la mañana a Gimnasia de La Plata (para ello, Godoy Cruz no debe ganarle el viernes a San Martín de San Juan). La fecha 24 se completó con los siguientes resultados: Argentinos 1-1 Olimpo (BB); Estudiantes (LP) 0-1 Belgrnao; San Martín (SJ) 1-1 Lanús; Temperley 2-4 Vélez Sarsfield; Talleres 2-0 Gimnasia (LP); Banfield 1-1 Godoy Cruz; San Lorenzo 1-0 Chacarita; Tigre 0-2 Huracán; Rosario Central 0-2 Racing Club; Atlético Tucumán 0-0 Unión (SF); Arsenal 0-3 River Plate; Colón 4-0 Patronato; Independiente 0-1 Defensa y Justicia. Las principales posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Boca Jrs, 53 puntos; 2) Godoy Cruz, 47 puntos; 3) San Lorenzo, 46 puntos; 4) Talleres, 44 puntos; 5) Huracán, 43 puntos; 6) Independiente, 42 puntos; 7) Racing Club, 39 puntos; 8) Argentinos Jrs, 39 puntos; 9) River Plate, 38 puntos; 10) Defensa y Justicia, 38 puntos; 11) Colón, 37 puntos; 12) Unión, 37 puntos; 13) Belgrano, 37 puntos. ESTUDIANTES JUEGA POR COPA Esta noche, Estudiantes de La Plata visita a Santos desde las 21.30 horas por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El equipo brasileño es líder de la zona con 6 puntos, mientras que el Pincha tiene 4 y es uno de los escoltas con Real Garcilaso (Peru). Las posiciones las cierra Nacional de Uruguay con 2 unidades. Mañana miércoles será el turno de Atlético Tucumán (recibe 19.15 a The Strongest), Boca Juniors (juega 21.45 ante Palmeiras en La Bombonera), mientras que River Plate se presentará el jueves (como local ante Emelec de Ecuador) al igual que Racing Club (visita a Vasco da Gama). ARGENTINA, AL REPECHAJE En la última jornada de la Copa América Femenina 2018, Argentina sufrió una dura derrota ante el local Chile por 4-0 y terminó en la tercera posición del cuadrangular final que ganó Brasil (campeón) y que tuvo en segundo lugar a La Roja. De esta manera, la Selección Nacional deberá jugar un repechaje con un combinado de la CONCACAF para tratar de obtener una plaza en el Mundial de Francia 2019. TC: SE AFIANZA CASTELLANO En el marco de la cuarta fecha de la temporada del Turismo Carretera, Jonatan Castellano (Dodge) logró su segunda victoria del año al imponerse en la final disputada en el autódromo de Concepción del Uruguay y se afianzó como líder del campeonato. Los pilotos Juan Manuel Silva (Ford) y Gabriel Ponce de León (Ford) también se subieron al podio, mientras que el Top 10 de la carrera se completó con Norberto Fontana (Chevrolet), Luis José Di Palma (Torino), Juan Pablo Gianini (Ford), Juan Martín Trucco (Dodge), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Matías Jalaf (Ford) y José Ignacio Savino (Ford). Con estos resultados, Castellano llegó a los 162 puntos y comanda el campeonato de pilotos, seguido por Mazzacane (134,5), Christian Ledesma (122,5), Facundo Ardusso (121), Trucco (117,5) y Guillermo Ortelli (111,5). La próxima fecha del Turismo Carretera será en el autódromo de Posadas (Misiones), el 6 de mayo. MÁRQUEZ EN MOTO GP En la cuarta fecha del Mundial de Moto GP, el español Marc Márquez (Honda) se impuso por sexta vez en el Circuito de las Américas, en Texas, Estados Unidos. Su compatriota Maverick Viñales (Yamaha) fue segundo, mientras que el italiano Andrea Iannone (Suzuki) terminó tercero. Así, el campeonato de pilotos quedó liderado por el italiano Andrea Dovizioso (46 puntos), mientras que Márquez (45) y Viñales (41) se ubican ahora como sus más inmediatos perseguidores. MONTECARLO ES DE NADAL El español Rafael Nadal conquisto por 11ª vez el título en el ATP Masters 1000 de Montecarlo que se disputa sobre polvo de ladrillo. El manacorí venció 6-3 y 6-2 en la final al japonés Kei Nishikori y retuvo además el Nº 1 del ranking mundial. En ese listado, por detrás de Nadal se ubican el suizo Roger Federer, el alemán Alexander Zverev, el croata Marin Cilic y el búlgaron Grigor Dimitrov. El mejor argentino es Juan Martín Del Potro (6º), mientras que en el Top 100 también figuran Diego Schwartzman (17º), Leonardo Mayer (45), Guido Pella (60), Horacio Zeballos (68), Federico Delbonis (76) y Nicolás Kicker (93). GANÓ MAYER EN BARCELONA El correntino Leonardo Mayer venció ayer 6-3 y 6-0 al alemán Mischa Zverev en su debut en el ATP 500 de Barcelona y en segunda ronda se medirá con el ruso Karen Khachanov. Hoy, por la primera ronda de esta 66ª edición del Torneo Conde de Godo, Federico Delbonis enfrentará al eslovaco Martin Klizan; y Guido Pella, al alemán Peter Gojowczyk. En tanto, en segunda ronda ya se encontraba Diego Schwartzman (parte adelantado por ser 7º preclasificado), quien se medirá con el griego Stefanos Tsitsipas, vencedor del francés Corentin Moutet en primera vuelta. TRIUNFO DE LOS SPURS Con 16 puntos de Emanuel Ginóbili, los San Antonio Spurs derrotaron 103-90 a los Golden State Warriors y evitaron la "barrida" en la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste de la NBA. Con la serie 3-1 a su favor, los vigentes campeones volverán ser locales esta noche en el quinto juego. Hasta el momento, se definió una sola serie: New Orleans Pelicans (4) - Portland Trail Blazers (0) en el Oeste. En las otras dos de esta conferencia, Houston Rockets (2) - Minnesota Timberwolves (1); y Utah Jazz (2) - Oklahoma City Thunder (1). En tanto, en el Este: Boston Celtics (2) - Milwaukee Bucks (2); Cleveland Cavaliers (2) - Indiana Pacers (2); Philadelphia 76ers (3) - Miami Heat (1); y Washington Wizards (2) - Toronto Raptors (2).

