El sello de mi identidad: Psicología del tatuaje

Más allá de culturas, ritos y valores espirituales y/o religiosos, existe una moda que consiste en sellarse la piel. Esta es; la de perforarse ciertas partes del cuerpo con piercings y otros pendientes y la de tatuarse dibujos sobre la dermis, inicialmente intacta. ¿Qué explicación psicológica se esconde detrás de un tatuaje? ¿Es un modo de decir algo desde nuestra condición corporal? ¿Qué nos dice su silencio verbal y su grito visual? Estamos ante una marca, que implica dolor y penetración y que cifra un secreto que no pretende ser escondido. Analicemos. Un tatuaje implica una infiltración de tinta bajo la piel. Un piercing una perforación. Hablamos de cavar y calar hondo, con el dolor físico que ello implica. La zona en la cual se posan dichas marcas, es escogida muy a conciencia y el símbolo, dibujo o pendiente, tampoco son productos del azar. Queda claro entonces que todo es conscientemente estudiado y que hay intención de que quede patente un sello, o sea una marca con elección propia. Y esa elección habla y nos determina, como cualquier decisión que tomamos de manera libre. Ahora bien, ¿Qué historia nos cuenta? Para empezar, cabe decir que nos explica algo que no puede ser verbalizado con la voz, algo que tiene que permanecer intacto a través del tiempo. Una historia que pretende no ser caducada y que tras el dolor físico que acarrea, expresa una condición psíquica del sujeto. Tanto un tatuaje como un piercing indican una marca de identidad y que en un principio esa etiqueta pretende ser inmortalizada. Es un "es y seré" "y así lo anclo en mi piel" como signo de autodefinición. Las motivaciones que llevan a un individuo a estampar su propia huella, pueden ser variadas. Por una parte pueden indicar rebeldía, inconformismo y desacuerdo, dentro de un grupo de iguales, en el que uno se siente bien diferente. Por otra, pueden señalar un recuerdo. El cual la persona necesita tenerlo siempre presente (no habiendo aceptando la pérdida real del mismo) al tiempo que puede indicar la compensación psicológica de esa falta. También es común, elaborar un lema representativo para la persona, con la intención de ser distinguido ante los otros y como manera de identificación con su propia rúbrica. La cual cosa representaría la intención de exclusividad. Otra de las teorías que se asignan al hecho de tatuarse, es la de un simbolismo erótico sexual. Un permiso de liberación sexual ante el resto de mortales. Sea como sea, lo que está claro es que detrás de este acto hay una motivación muy psicológica y en ocasiones inconsciente. Es decir; un deseo, la persecución de un ideal, un modo para regular tensiones internas (o expresar afectos incapaces de ser expresados de otro modo), así como una frustración o algo irresuelto desde la psique.



El sello de mi identidad: Psicología del tatuaje

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: