EDEN y el después de la tormenta

COLGADOS Un vecino del barrio El Destino ayer cayó desde unos 7 metros de altura, luego de recibir una descarga eléctrica mientras intentaba engancharse a la red. Intervino el móvil 47 de Bomberos Voluntarios, a cargo del segundo jefe de Bomberos, Roberto Miranda, que trasladó al herido al Hospital San José con politraumatismos severos. "La conexión ilegal trae problemas: el usuario no tiene un servicio de calidad, provoca perturbaciones en la red y, fundamentalmente, tiene una conexión que no es nada segura. Colgarse es riesgoso en muchos aspectos. Nuestro trabajo también es regularizar esas situaciones que, incluso, tiene beneficios indirectos. Por ejemplo, a veces con mostrar una factura de luz es suficiente para poder comprar un electrodoméstico en cuotas", comentó Ciaponi, quien proyecta regularizar este año unas 500 conexiones en San Cayetano y aledaños. El asalto en San Cayetano del último domingo, la baja tensión, las inversiones, la Tarifa Social, las facturas que no llegan, los colgados y la remodelación de la Rocca. El Gerente de Área Campana de la empresa, Víctor Ciapponi, recibió a LAD y habló de todo. Luego de la tormenta del último domingo, recién ayer al mediodía, EDEN logró reestablecer el servicio eléctrico en la totalidad del barrio San Cayetano y aledaños. Más allá de los daños, sobre todo en el tendido de las líneas aéreas, la demora tuvo un condimento extra: "Eran aproximadamente las 0:30 del lunes, y 2 técnicos nuestros estaban trabajando bajo la lluvia para reestablecer el servicio, y otra cuadrilla de otros 3 iba en camino. La cuestión es que fueron abordados por dos hombres a punta de pistola. Les robaron dinero, efectos personales y algunas herramientas de la empresa. Una situación muy violenta, como se entenderá, que provocó que suspendamos los trabajos nocturnos y generó una demora extraordinaria", explicó a La Auténtica Defensa Víctor Hugo Ciaponi, Gerente de Área Campana de EDEN. Inclusive, Ciaponi comentó que a principio de mes, tuvieron que interrumpir el servicio en el mismo barrio luego de que se robaran el alambrado perimetral y algunos elementos de la estación transformadora: "También llovía, y aun así reestablecimos todo. A veces tenemos que sacar de servicio instalaciones por este tipo de hechos delictivos y dejamos varias horas sin luz a miles de personas. Estas cuestiones pasan…" Además de algunos casos puntuales en el centro de la ciudad, Ciaponi detalló que los sectores más afectados por la tormenta del domingo fueron también el barrio Las Praderas, y la zona en el límite entre Campana y Cardales: Parque Natura y La Herradura. "Mucha arboleda, lluvia y vientos muy fuertes son una combinación complicada para nosotros", dijo. Sobre San Cayetano y alrededores, Ciaponi calcula que viven unas 1500 familias de las cuales unas 500 están conectadas de manera ilegal. En ese sentido, comentó que la empresa invertirá unos $10 millones durante este año para normalizar las instalaciones domiciliarias y obras complementarias. "Es un trabajo que articulamos con la Municipalidad, porque entre otras cuestiones nos tienen que decir qué es vía pública para poder llegar con el suministro como corresponde", explicó. Hoy EDEN Campana contabiliza unos 34 mil medidores, de los cuales el 30%, es decir, unas 10 mil familias, pagan Tarifa Social. La cifra está en línea con la media nacional, aun cuando desde su llegada a la ciudad como gerente, Ciaponi registra un promedio anual del 3,5% en el crecimiento en el suministro eléctrico: "Esta zona tiene la particularidad de despegarse de los crecimientos promedio del país, e incluso hemos tenido picos de demanda de energía por encima del promedio del país y de la provincia. Sin dudas, esta es una zona donde el crecimiento en instalación de potencia es relevante". 350 grandes usuarios y otros 500 de mediana demanda completan el universo eléctrico local. Sobre los reclamos de casos de baja tensión en usuarios domiciliares, comentó: "Estamos ejecutando un plan de inversiones para mejorar la calidad del servicio y eliminar estos problemas instalando mayor cantidad de centros de transformación, y renovando las redes de media y baja tensión, entre otras cuestiones. El año pasado desarrollamos un plan que superó los $100 millones, y este año esa cifra será superada ampliamente entre obras que ejecutamos directamente desde la Sucursal Campana y otras obras más estructurales a cargo de la Gerencia de Ingeniería de EDEN, como la instalación de nuevos alimentadores de media tensión, por ejemplo", dijo y explicó que los problemas de baja tensión a veces no son necesariamente estructurales o por falta de inversiones: "Hay que analizar puntualmente la zona donde está el problema. A veces es una cuestión menor, y otras amerita que proyectemos una obra. Depende. Puede pasar perfectamente que un usuario tiene baja tensión porque simplemente se sulfató una grampa". En ese sentido, el gerente explicó que es importante canalizar los reclamos a través de la línea gratuita 0800 – 9993336, que funciona las 24 horas, los 365 del año: "En casos como los del domingo pasado, por supuesto va a estar saturada. Pero funciona muy bien el 90% del tiempo. Y es importante que el usuario la utilice, porque su reclamo queda registrado y eso nos permite graficar qué está pasando y tomar mejores decisiones a la hora de intervenir". Ciaponi también insistió con el 0800 para los casos de las facturas que no son entregadas en término, o directamente no llegan. "El correo lo tenemos tercerizado y los reclamos nos permiten saber qué está pasando, y a su vez reclamar nosotros. No es lo ideal, pero también hay que recordar que en las facturas dice cuándo será el próximo vencimiento. Si faltan 4 ó 5 días y la factura no llegó, uno puede pasar por nuestras oficinas y pedir una copia para poder pagar". También dijo que no es cierto que sean particularmente expeditivos para cortar el servicio por falta de pago, mientras que tardan más de la cuenta a la hora de reestablecerlo: "La ley nos da un plazo de hasta 48 horas. Nosotros en Campana lo reestablecemos el mismo día en que se abonó la factura. A lo sumo, al otro día. Hay un delay administrativo y operativo comprensible, pero rara vez nos tomamos 2 días". Y hablando de delays, en su momento se le atribuyó a EDEN Campana cierta mora en la aprobación de los planos de soterramiento del cableado eléctrico en la Avenida Rocca, lo que atrasó varias semanas los trabajos de remodelación a cargo de la empresa JUSA. "Tenemos fecha de entrada del pedido a mitad de enero y nos pusimos a trabajar. El proyecto que nos presentaron lo estudiamos, y terminamos haciendo un proyecto nuevo nosotros bajo las especificaciones y normas técnicas de EDEN, que son las mismas que aprueba la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos una concesión y tenemos que atenernos a esas normas. Creo que trabajamos bien, y a la Municipalidad le contestamos en tiempo y forma". Finalmente, sobre el nuevo cuadro tarifario y los aumentos en las facturas del servicio eléctrico, el Gerente comentó: "Las tarifas son las que rigen. Nosotros cumplimos con todas las resoluciones del Organismo de Control en todo momento, como de las causas judiciales que han surgido con la cuestión tarifaria en su momento. Siempre hemos dado estricto cumplimiento a todas las normativas legales que nos han sido comunicadas. La Tarifa Social es hoy una herramienta con la que cuentan los usuarios que se ven particularmente afectados por los cambios tarifarios, y es muy simple acceder a esa tarifa reuniendo los requisitos".

