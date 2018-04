Los gremios docentes bonaerenses realizan hoy su cuarto paro del año

UDB y Suteba Campana adelantaron ayer que la medida de fuerza será contundente. Los docentes de toda la provincia despliegan hoy su cuarta jornada de paro en el año, luego de rechazar el aumento semestral puesto sobre la mesa por el Gobierno de María Eugenia Vidal en la última reunión paritaria. La semana pasada, el frente gremial docente bonaerense no aceptó una suba salarial del 10 por ciento para el primer semestre de este año, más un reconocimiento por presentismo de hasta 3.000 pesos por maestro para ese período, y la propuesta de abrir nuevamente las paritarias en julio. De acuerdo con el gobierno, los dos anticipos a cuenta de paritarias -el que se pagó a comienzos de abril del 5 por ciento y el propuesto el viernes- elevarían en $3.250 el salario del docente que gana menos de $15.000, y en $8.125 pesos a los que ganan más de $30.000. De esta manera, el salario promedio de un docente con presentismo pasaría de $24.659 a $27.500 y mientras el salario de un ingresante con presentismo, se elevaría de $12.500 a $14.250 mensual. En diálogo con La Auténtica Defensa, Juanita Fornarini, secretaria general de la Unión Docente Bonaerenses (UDB) de Campana, señaló que son los maestros y no los sindicatos quienes "eligen la medida" de protesta. "Nosotros nos hacemos eco de lo que piden", aseguró. La referente gremial le pidió al gobierno provincial que "deje de faltarles el respeto a los docentes" para que en la mesa de negociación "se hable del (sueldo) básico" y no "de cifras en negro que se pagan por única vez en el año". "Estamos con buenas expectativas: todos los docentes deben tomar conciencia de la importancia del reclamo porque es legal, honesto y firme", expresó. Por su parte, desde Suteba Campana adelantaron que este miércoles varias escuelas y jardines de nuestra ciudad permanecerán con sus puertas cerradas. Andrea Villarreal, secretaria adjunta, cuestionó la reciente oferta salarial oficial: dijo que "tira para abajo" las anteriores propuestas, por lo que los docentes "están preocupados" y los gremios "movilizados". Tanto maestros encolumnados en Suteba como afiliados a la UDB salen hoy de Campana con destino a Capital Federal, donde está pautada la protesta principal. En la previa a la jornada, se conoció la decisión del Tribunal de Trabajo 4 de La Plata que rechazó una medida cautelar presentada por los sindicatos docentes para que el Gobierno provincial no aplique descuentos salariales a los maestros por días no trabajadores.



Los gremios docentes bonaerenses realizan hoy su cuarto paro del año

