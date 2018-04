Según la Justicia italiana, Techint pagó coimas y manejó millones en negro

Surgieron pruebas contra la empresa y la familia Rocca. Se sospecha de pagos a través de sociedades en Panamá, Uruguay y Brasil. De acuerdo a información revelada por el diario Perfil, la Justicia italiana contaría con pruebas que demuestran que la empresa Techint pagó coimas y manejó millones en negro. Según se explica, "el gigante de la familia Rocca montó una red de sociedades offshore que, de acuerdo con las investigaciones judiciales de Brasil, Italia y Suiza, se utilizaron para gestionar fondos negros y pagar sobornos". La historia difundida el fin de semana revela los detalles de una ruta de dinero que pone a Techint en el foco de un caso que sacudió a la región, el Lava Jato, pero que aún no encuentra el camino para atravesar las reglas de la argentinidad. Las empresas que dirige Paolo Rocca desde Buenos Aires tienen sedes en dichos países, lo que posibilitó que fiscales de esas jurisdicciones investigaran a la compañía ítalo-argentina. Argentina no estaría fuera de ese circuito. Los hombres de Techint involucrados serían en su mayoría argentinos y habrían operado desde Buenos Aires, señala Perfil. Los arrepentidos y testigos habrían declarado que las órdenes procedían de Argentina, donde se encuentra el centro operativo del grupo. Uno de los colaboradores, además, contó cómo supuestamente entregaba efectivo negro en la sede de Techint en Alem 1067, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La compañía niega las acusaciones e inició una investigación interna que sostiene que no cometió delitos.

Caso Techint. Documentos. Foto: Perfil.



