Surge un nuevo espacio político dentro del PJ-Unidad Ciudadana Dirigentes y militantes de distintas ramas del peronismo local y de Unidad Ciudadana han conformado un espacio de militancia, buscando ser usina de ideas y proyectos de gobierno, con una fuerte mirada en el territorio y los vecinos y vecinas. Este nuevo espacio está conformado por hombres y mujeres con distintas experiencias de participación política y social, así como por profesionales y vecinos que encuentran en esta organización su primera experiencia. Entre algunos de sus integrantes se encuentran: Alejandro Robledo, Joel Vallomy, ambos integrantes del Consejo del Partido Justicialista local, la Dra. Mariana Quiroga Ferreres y la Lic. Cecilia Moyano. El espacio se organiza en distintos ejes de trabajo: Servicios Públicos, Legislación, Situación Territorial, Derechos Humanos, Derechos del Consumidor, Educación entre otras materias. La Doctora Mariana Quiroga Ferreres, expresó "Lo que nos une es la convicción que en la lucha por mayor justicia social está la respuesta para combatir la desigualdad y exclusión, no solo en un reparto más equitativo de los bienes sociales y recursos materiales y culturales, sino también en el reconocimiento y respeto a la dignidad humana, desde la acción hay que promover la integración, la ampliación de derechos y la participación". Por su lado Cecilia Moyano decía "Fortaleceremos los espacios de unidad con todas aquellas organizaciones con las cuales compartimos objetivos y estrategias, sabiendo que es el único camino posible para transformar la realidad y construir una Campana mas justa" Vallomy, quien conducía junto con Robledo la Corriente por el Progreso Social expreso "cuando charlamos con los compañeros y compañeras la posibilidad de empezar a caminar en conjunto con muchos valiosos militantes y profesionales que se estaban acercando, entendimos que lo mejor era refundarnos en un espacio nuevo. La intención es trabajar con vecinos, compañeros, profesionales y técnicos ideas y proyectos para mejorar la vida de nuestros vecinos. No solo vamos a trabajar desde el control de las medidas del gobierno municipal, sino que debemos plantear alternativas superadoras en todas las áreas." A modo de cierre, Alejandro Robledo, responsable del Trabajo Territorial, decía "nuestra intención es poder escuchar a los vecinos, en este momento de pérdida de empleo, baja de poder de adquisitivo, aumento de servicios e impuestos, donde vemos como se deteriora día a día la situación de los vecinos en toda la ciudad. Desde nuestra posición, es preciso ser un puente concreto de dialogo y búsqueda de soluciones, para ello trabajaremos en conjunto y colaboraremos con nuestros concejales del bloque PJ-UC. No es excusa no ser oficialismo, los vecinos necesitan soluciones en el presente". Finalmente los integrantes de "IDENTIDAD" invitan a quienes estén interesados en participar a sumarse a este nuevo proyecto comunicándose a través de nuestra página web www.identidadporlajusticiasocial.com.ar o en www.facebook.com/identidadporlajusticiasocial



Solicitada:

Identidad por la Justicia Social

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: