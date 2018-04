En relación al paro docente de hoy, el consejero escolar Alejo Sarna (Vamos Campana) aseguró que "la paritaria muestra a las claras las contradicciones del gobierno nacional, pero fundamentalmente del provincial". En ese sentido, explicó: "Por un lado hablan de mejorar la educación pública, pero por el otro lado toman medidas que van en detrimento de la misma, como lo es tratar de imponer negociaciones salariales docentes a la baja. Y no podemos hablar de calidad educativa sin un salario docente digno". Luego, Sarna agregó: "Todas las propuestas hechas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires han demostrado una total falta de interés de hacer concesiones en la negociación y de llegar a un acuerdo que le permita a los docentes no perder poder adquisitivo. Cuando las expectativas inflacionarias están pautadas por encima del 20%, pero ofreces en todas las reuniones solo el 15%, está claro que querés ajustar el salario de los maestros". Finalmente, el joven dirigente señaló: "El principio del camino en busca de una educación pública de calidad está en el salario docente. Sin ello no podemos discutir todo el resto porque es el maestro el que lleva adelante todo el proceso educativo a diario y para hacerlo con excelencia necesita tener un buen nivel de vida".

Sarna. Foto: Archivo.



Sarna: "No podemos hablar de calidad educativa sin un salario docente digno"

