QUITA DE IMPUESTOS A LAS TARIFAS: Larreta anunció este que la Ciudad quitará Ingresos Brutos de las tarifas de gas y agua.- "DESFINANCIAN A LOS MUNICIPIOS": El intendente de Ensenada, Mario Secco, criticó el pedido del presidente Macri .- ACUERDO INTERVENIDO: Los "justificativos jurídicos" de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría para intervenir el PJ "dejan muchas dudas", aseguró Chiche Duhalde. TUVO QUE PEDIR PERDÓN: Patricia Bullrich se disculpó con el Gobierno de Holanda por haber calificado a ese país como un "narcoestado".- CANADÁ: DESCARTAN ATENTADO, afloran detalles sobre el atropello masivo del lunes en Toronto.- QUITA DE IMPUESTOS A LAS TARIFAS El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes que la Ciudad quitará Ingresos Brutos de las tarifas de gas y agua, lo que significará una reducción del 4% en las boletas, en línea con el pedido formulado por el presidente Mauricio Macri para morigerar el tarifazo de los servicios públicos. En una conferencia de prensa, Rodríguez Larreta estimó que el costo fiscal será de 1.500 millones de pesos por año y anunció que para afrontar eso "se postergará alguna obra" en la Ciudad. "En la Ciudad no hay ningún impuesto específico que se traslade a los consumidores, es cero, pero tomamos el compromiso de reducir Ingresos Brutos para este año", indicó el funcionario. "DESFINANCIAN A LOS MUNICIPIOS" El intendente del partido bonaerense de Ensenada, Mario Secco, expresó este martes duras críticas a la suba de tarifas y al pedido del presidente Mauricio Macri para que los municipios bajen las tasas que fueron incorporadas en las últimas décadas a las facturas. "Nos siguen desfinanciando a los municipios para darles más dinero a las empresas de los amigos de Macri. Es tristísimo lo que están planteando", dijo el jefe comunal. Los municipios de la provincia de Buenos Aires recaudan en promedio del 6,45 por ciento de cada factura de electricidad que pagan los usuarios. ACUERDO INTERVENIDO La ex senadora nacional Hilda "Chiche" Duhalde aseguró este martes que los "justificativos jurídicos" de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría para intervenir el PJ "dejan muchas dudas" y contó que, antes de la intervención, su esposo, Eduardo Duhalde, había llegado a un acuerdo con el desplazado titular del sello, José Luis Gioja, "para llamar a elecciones internas, limpias y democráticas". CANADÁ: DESCARTAN ATENTADO Poco a poco afloran detalles sobre el atropello masivo del lunes en Toronto, que mató a 10 personas e hirió a otras 14. Los primeros indicios apuntan a que la causa del ataque en la mayor ciudad de Canadá fue el presunto trastorno mental que sufre el supuesto autor, Alek Minassian, un canadiense de 25 años. El primer ministro, Justin Trudeau, descartó este martes que fuera un acto terrorista. "Las investigaciones continúan pero ya está bastante claro que no hay conexión con la seguridad nacional", dijo Trudeau en una rueda de prensa. Señaló que "no hay razón para sospechar" motivos terroristas pero añadió que "llevará algo de tiempo" entender las razones del peor atropello masivo en la historia del país. TUVO QUE PEDIR PERDÓN La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se disculpó con el Gobierno de Holanda por haber calificado a ese país como un "narcoestado" y adelantó que se comunicará con la Embajada para aclarar sus dichos. La funcionaria explicó que, en realidad, quería referirse al "fracaso" de la despenalización de las drogas en el mundo y que se trata de "un tema interno de la Argentina". Entre otras cosas, Bullrich había resaltado que, tras la legalización de algunas sustancias, en Ámsterdam "aumentaron los problemas de salud, de choques, de violencia y de muertes".



Breves: Noticias de Actualidad

