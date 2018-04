Indie-pendiente

La transgresión de géneros, el estado del mundo musical, la militancia en el feminismo, la significación de reconocerse independiente. Ícono de la escena under argentina, este sábado 28, Rosario Bléfari se presenta por primera vez en Campana.

Los 90´s eran otra cosa: el mercado del CD estaba en su mejor momento, y las discográficas todavía buscaban descubrir artistas y firmar contratos. Por eso es destacable que bandas como "Suárez", la cual lideró Rosario Bléfari (52), haya decidido no entrar en ese circuito y plantar tempranamente una bandera que hoy es levantada por muchísimas formaciones. Por esa razón, tiradas artesanales de discos y una organización autogestiva e independiente la volvieron una banda de culto.

De hecho, hoy Rosario es una especie de madrina y referente de una serie de grupos que están en desarrollo constante y se manejan bajo misma lógica: "En mi celular tengo bajadas un montón de bandas con las que tengo una relación muy cercana. "El Mató a un Policía Motorizado", "107 Faunos", "Bestia Bebé" o "Las Ligas Menores" me gustan mucho. Es loco, hoy la música se escucha por celular", reflexiona entre risas y nos confirma que su primera visita a Campana es el próximo 28 de abril en el espacio cultural "La Pachamama". Rosario se estará presentando con su banda junto a Franco Licántropo, solista de La Plata. La grilla se completa con los locales "Amplilabial", quienes siguen girando su disco "Collage".

VIGENCIA

La vigencia que mantiene la cantante se refleja en la constante producción de nuevo material y el sonido que la caracteriza, al que podría categorizarse como "indie rock", género que se mantiene en los márgenes del mainstream. "Fenómenos como el de Los Redondos no van a volver a pasar. Una banda que se maneje por su cuenta y mueva miles de personas, que atraviese a todas las clases sociales… eso es único. Hoy se mueven otros números. De a poco bandas como "El Mató" empiezan a hacer una diferencia, pero es mínima en comparación. Igual la independencia al 100% no existe. Hay que negociar con las plataformas de internet para que el público te pueda escuchar. De eso sólo te vuelve un goteo mínimo como retribución, el resto se lo quedan los intermediarios. Al artista se lo tiene muy marginado, no se le reconoce todo el trabajo que hay detrás de lo que hace", dice.

Pero el vaso, siempre, puede ofrecer su lado medio lleno: tal vez esta nueva condición haya colaborado para que los músicos hoy estén más obligados a rodar y tocar en vivo que antaño. "Eso –acuerda- es verdad. En la actualidad hay otra relación con el vivo. Uno está obligado a tocar todos los fines de semana y hacerse con el público. Como los discos no se venden más, hay que salir a tocar".

SIN FRONTERAS

Rosario tiene una relación muy fuerte con el arte en todas sus expresiones. Además de la música, (su faceta más conocida) actuó en obras de teatro y películas. También escribió y dirigió teatro en colaboración, y editó libros de poemas. Actualmente produce junto a Nahuel Ugazio y Romina Zanellato el podcast (formato estilo radio que se sube a internet y puede escucharse online) "Los Cartógrafos", una entrecruza de disciplinas muy recomendable e ideal para cortar con la rutina: los programas no duran más de diez minutos.

"En el podcast conectamos diferentes géneros. Alguien de la actuación lee un fragmento de un escritor y después un músico ambienta y crea algo especialmente para eso. Está muy bueno porque podemos relacionar personas de distintos ámbitos y de todo el país", cuenta la artista que, también, se reconoce una ferviente lectora: "Huérfanos", de Edgardo Cozarinsky y "El sueño eterno", de Raymond Chandler" fue lo último que pasó por sus manos. También viene de releer "El corazón de las tinieblas", de Joseph Conrad: "Empezamos a hablar de libros en un ensayo con la banda y alguien mencionó ese. Me dieron muchas ganas de volver a leerlo y fue como hacerlo por primera vez", cuenta con una sonrisa.

Además de rock, dice que también escucha otros géneros para "abrir la cabeza", como por ejemplo música clásica de fines del siglo XIX. "También –dice- tengo períodos en los que me engancho con cosas excéntricas, de otras partes del mundo: música gitana o tailandesa… me gusta hacer melodías que caigan en lugares que uno no espera y salirme de la vertiente del rock y del pop me ayuda a lograrlo".

Expandir las fronteras creativas parece ser un patrón en la cantante. Hace poco musicalizó poemas de la fallecida escritora argentina Olga Orozco, a quien accedió gracias a una amiga de La Pampa: "Ella tenía un estilo muy cargado. Era muy obsesiva en su escritura, nada que ver conmigo", dice entre risas, "creo que trabajar su obra me influenció". La curiosidad es el alimento de la búsqueda, búsqueda que en Rosario parece no tener fin.

NO CALLARSE

"La gente se olvida pero hasta hace relativamente poco no votábamos. La gente se olvida de muchas cosas", reflexiona. Feminista, supo transitar el under y ver cómo desde las bases se fueron produciendo los cambios que hoy se ven a simple vista: "Antes se pensaba que la mujer no hacía nada, que toda la cultura la producían los hombres. Ahora hay un revisionismo y se ve con otra mirada. Pero siempre hubo mujeres empujando. Lo que está pasando ahora está buenísimo, cada vez hay más bandas de chicas, lo que hace que otras se animen porque ven que tienen el lugar. Por eso me enoja cuando hay mujeres que dicen no ser feministas o que como a ellas no les pasó nada, no tienen por qué manifestarse. Pasan horrores todos los días y el tema está muy presente. Prefiero que se hablen y se discutan esas cosas, que estén sobre la mesa y se arme un griterío antes que el silencio que había antes".

La mirada de Rosario no escapa a las problemáticas que atraviesan al conjunto de la sociedad, más allá de cualquier geografía: "Pareciese que la humanidad entera se divide en dos grandes miradas y cada una ve el mundo de una forma completamente diferente al de la otra. Me angustia mucho lo que pasa actualmente en el país y también en el mundo. En la historia de la humanidad hay avances y retrocesos, y pareciera que ahora estamos retrocediendo. Tal vez es un ejemplo fuerte, pero hasta no hace mucho existía la esclavitud. Fuimos capaces de actos que ahora nos parecen de una terrible injusticia, no tenemos que olvidarnos de eso", concluye.