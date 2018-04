P U B L I C



El miércoles 18 fue noticia de tapa: Nerina Retamozo, con sólo 14 años, superó las pruebas y fue becada por la Fundación Julio Bocca. La semana pasada, Abella quiso conocerla. "Con tan solo 14 años, Nerina es un ejemplo para todos los jóvenes de la ciudad que quieren perseguir un sueño. Su historia nos demuestra que, con empeño, constancia y trabajo, se pueden alcanzar incluso aquellas metas que parecen imposibles", dijo el intendente Abella a la prensa, luego de recibir a Nerina Retamozo en su despacho. En el marco de una distendida charla, Nerina le contó al Intendente la emoción que ella y su familia sintieron al recibir la noticia de la obtención de la beca para estudiar Danzas Clásicas y Jazz becada por la Fundación Julio Bocca. "La Chini", como le dicen sus compañeras, es alumna del Taller Municipal de Ballet y Danzas que la profesora Claudia Giuppone dicta en Villanueva, donde comenzó a asistir hace cinco años. En ese sentido, Abella comentó: "Nerina me contó que si bien desde la Fundación Julio Bocca le habían puesto como requisito para recibir la beca que no baile en ningún otro lado, su mamá pidió – y consiguió- que la dejen seguir bailando en los talleres municipales, algo que me llenó de orgullo".

MADE IN CAMPANA. La pequeña bailarina hace 5 años que asiste al Taller Municipal que se dicta en Villanueva. JEREMÍAS EN EL COLÓN Como Nerina, en diciembre pasado Jeremías Zanabria (12) también fue tapa de nuestro diario tras obtener calificación perfecta en los tres exámenes que rindió para ingresar al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. De hecho, fue uno de los 13 seleccionados entre más de 120 postulantes a ingresar en el ciclo 2018. Con el apoyo de su familia, desde marzo Jeremías asiste de lunes a viernes a clases en el máximo coliseo argentino y continúa sus estudios secundarios bajo la modalidad a distancia con el SEADEA.



Nerina, agasajada por el Intendente

