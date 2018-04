Con tres goles de Catalina Tapia, las dirigidas por Adrián Zottola vencieron 4-1 como visitantes a San Luis "B" y suman diez puntos en cuatro fechas, apenas dos menos que el líder Universitario de La Plata "C". El pasado sábado fue otra gran jornada para el hockey femenino del Campana Boat Club. No sólo porque la Primera División prolongó su buen arranque de temporada al vencer 4-1 como visitante a San Luis "B", sino porque además ganaron todas las demás categorías, desde Intermedia hasta Novena (ver recuadro). El encuentro de Primera, correspondiente a la cuarta fecha de la Primera F4 del Torneo Metropolitano, tuvo una figura excluyente: la campanense Catalina Tapia, quien le había marcado un golazo a Deportiva Francesa en la fecha anterior, se despachó en La Plata con un triplete que le permite alcanzar lo más alto de la tabla de goleadoras junto a Josefina Di Sábato (de Luján Rugby Club), con cinco anotaciones. El póker de goles del Campana Boat Club lo completó la mediocampista Sofía González. En esta oportunidad, el once inicial que paró el entrenador Adrián Zottola en cancha fue el siguiente: Romina Guerrero (arquera), Florencia Nuñez, Melina Dabusti, Candela Corrata, Camila Tenembaum, Constanza Santini (capitana), Camila Pérez Johanneton, Sofía González, Catalina Tapia, Julieta Dabusti y Damiana Pinto. Las cinco jugadoras que completaron el plantel celeste fueron María Eugenia Díaz, Agustina Mayer, Oriana Comuzzi, Karen Farías, y Agustina Ibáñez. Con esta tercera victoria en cuatro partidos, el Campana Boat Club llegó a los 10 puntos y se ubica en la segunda posición, a apenas dos unidades de Universitario de La Plata "C", que el sábado goleó 8-0 a St. Brendan´s y sumó así su cuarta victoria consecutiva. Los restantes resultados de esta cuarta fecha fueron: Nueva Chicago 2-3 Luján Rugby Club ´´B´´; San Fernando ´´D´´ 2-1 Quilmes ´´D´´; Universitario de La Plata ´´C´´ 8-0 St. Brendan´s ´´B´´; Ferro Carril Oeste ´´C´´ 0-3 Camioneros ´´B´´; Quilmes ´´C´´ 2-2 Sociedad Alemana de Lomas de Zamora; y Country Mi Refugio 2-3 Deportiva Francesa. Por la quinta fecha, el Campana Boat Club recibirá el sábado 28 de abril en su cancha "Héctor Tallón" a Country Mi Refugio, que ganó sus dos primeros encuentros, pero luego cayó derrotado en las siguientes dos fechas. El resto de los encuentros de dicha jornada serán: Deportiva Francesa ´´B´´ vs. Quilmes ´´C´´; S.A.G.L.Z. ´´B´´ vs. Ferro ´´C´´; Camioneros ´´B´´ vs. U. La Plata ´´C´´; St. Brendan´s ´´B´´ vs. San Fernando ´´D´´, Quilmes ´´D´´ vs. Nueva Chicago; y Luján R.C. vs. San Luis ´´B´´

ARTILLERA. CATALINA TAPIA ANOTÓ TRES TANTOS ANTE SAN LUIS Y ES UNA DE LAS GOLEADORAS DE LA F4. GANARON TODAS La alegría del sábado para el hóckey femenino del CBC no fue solo del equipo superior, ya que el resto de las categorías también consiguió victorias sobre los representativos de San Luis "B" para redondear una jornada ideal. -Intermedia: Boat Club se impuso 2-0 con goles María Eugenia Díaz y Martina De La Barrera y tiene ahora registro de tres triunfos y un empate en cuatro presentaciones. -Quinta División: victoria 4-0 con tantos de Camila Avendaño Cavallo (3) y Lucía Barczyñsky. Esta categoría acumula dos triunfos y un empate en tres presentaciones. -Sexta División: también ganó 4-0 con goles de María Luz Balerio Echeverría, Delfina Fernández Palazuelo, Agustina García y Azul Montero. Así, también llegó a tres victorias en la temporada (además suma una derrota). -Séptima División: goleó 5-1 con tantos de Sol Ale (2), Dana Corazzini Nottari (2) y Valentina Núñez. Tiene el mismo registro que la Primera y la Intermedia: tres victorias y un empate en cuatro presentaciones. -Octava División: en esta categoría, el Campana Boat Club derrotó 7 a 1 a San Luis "B". -Novena División: la más pequeña de todas las categorías se impuso por 1 a 0.



Las chicas del Boat Club volvieron a ganar y se mantienen como escoltas

