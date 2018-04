Se realizó en la sde de Caseros del Club Justo José de Urquiza, donde el Violeta presentó un equipo Sub 18. El Departamento de Cultura de clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organizó el pasado fin de semana el VIII Torneo de Ajedrez AFA, del cual participó nuevamente el Club Villa Dálmine. La actividad se llevó adelante en el Club Justo José de Urquiza, con la presencia del presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y se dividió en tres categorías: Mayores, Reserva y Sub 18, con el arbitraje general de Leandro Plotinsky. El Violeta presentó equipo en la categoría Sub 18 con Iván Rossi (primer tablero), Lucía Rossi (segundo) y Alex Orellana (tercero). Para la institución de nuestra ciudad fue su cuarta participación en este certamen, dado que anteriormente había dicho presente en las ediciones que se desarrollaron en Lanús, Ferro Carril Oeste y Boca Juniors. En esta oportunidad, el torneo contó con más de 140 jugadores, entre los que se destacó la presencia del excampeon del mundo y representante olímpico, Alan Pichot, entre otros maestros internaciones. Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Independiente, Racing, Vélez Sarsfield, Belgrano de Córdoba, Platense, Acassuso, Justo José de Urquiza y Excursionistas, entre otros, dijeron presentes en esta cita del Departamento de Cultura de AFA. PODIOS Categoría Mayores: 1) Justo José de Urquiza; 2) Club Atlético Empleados de Comercio; 3) San Lorenzo de Almagro. Categoría Reserva: 1) Independiente; 2) Talleres (RE); 3) Vélez Sarsfield. Categoría Sub 18: 1) Justo José de Urquiza "A"; 2) Acassuso; 3) Justo José de Urquiza "B".



Ajedrez:

Villa Dálmine participó de la VIII Copa organizada por AFA

