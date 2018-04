SÍNTESIS DEL PARTIDO MUÑIZ "B" (29): Lucas Riboldi (8); Lucas Fernández (2); Claudio Ventrico (1); Tomás Moreno (6); Carlos Ibarra (1); Pablo Gonzalez (4); Brian Vergara (4); Javier Tedesco (1); Leonardo Tahuil (2) CAMPANA BOAT CLUB (31): Hernán Perticarari (1); Franco Parrilla (6); Eduardo Grillo (1); Ignacio Suarez (1); Luciano Díaz (4); Leonel Dente (9); Pablo Bogado (4); Martín Reynoso (3); Gonzalo Cominguez (1); Emilio Herbert (1). PARCIALES: 13-17/16-14 (29-31) GIMNASIO: Muñiz. La Primera sigue con su andar perfecto en la Sexta División de la FEMEBAL. Esta vez derrotó 31-29 como visitante a Muñiz "B". La Primera División Caballeros del Campana Boat Club está teniendo un arranque soñado en el campeonato de la Sexta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL): en cinco fechas ha cosechado cinco triunfos y, así, se mantiene con puntaje ideal. En su última presentación, el pasado fin de semana, el equipo dirigido por Eduardo Godoy superó 31-29 como visitante a Muñiz "B". A pesar de que el resultado es indicador de una victoria ajustada, el conjunto de nuestra ciudad mostró un sólido rendimiento durante el encuentro. Incluso, llegó a estar arriba en el marcador por una diferencia de diez goles. El primer tiempo finalizó con una ventaja de cuatro goles para el CBC (17-13). Luego, los campanenses alcanzaron esa máxima de 10 (buena tarea otra vez de Leonel Dente, con 9 goles), pero sobre el final del partido, Muñiz "B" optó por salir a tomar marca personal y logró achicar la distancia, aunque no le alcanzó para más. De esta manera, los de Godoy se mantienen como únicos punteros y con puntaje ideal. La próxima fecha recién se jugará el domingo 6 de mayo, cuando al Boat Club le tocará recibir a All Boys, rival que cuenta con 7 puntos en tres partidos disputados. FECHA 5: Muñiz B 29-31 Campana Boat Club; Defensores de Moreno 20-24 UNLU C; Banfield B 20-28 Inistituto San Pablo Wilde; Merlo B 30-11 Bomberos de La Matanza. POSICIONES: 1) Campana Boat Club, 15 puntos; 2) Merlo "B" 13 pts; 3) UNLU "C" 13 pts; 4) Temperley, 10 pts; 5) Municipio de Lomas, 8 pts; 6) Instituto San Pablo Wilde, 8 pts; 7) All Boys, 7 pts; 8) Muñiz "B", 7 pts; 9) Defensores de Moreno, 6 pts; 10) Platense "B", 5 pts; 11) Banfield "B", 5 pts; 12) Bomberos de La Matanza, 3 pts.

CINCO DE CINCO. LOS MAYORES DEL CBC ESTAN TENIENDO UN ARRANQUE PERFECTO.



Handball:

Quinta victoria consecutiva de los Mayores del Campana Boat Club

