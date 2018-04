Ayer perdió 2-1 como local ante Centro Español y llegó a ocho partidos sin victorias. La visita se impuso en el final, con un gol en tiempo de adición. El final de temporada de la Primera D se está tornando un calvario para Puerto Nuevo. Después de aquella racha en la que había logrado sumar 10 puntos en cuatro fechas y que le había permitido ilusionarse con clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C, el Auriazul cayó en una seguidilla negativa que se sigue extendiendo. Ayer, perdió 2-1 como local ante Centro Español y llegó a ocho partidos sin victorias, con cinco derrotas y tres empates en esta racha. Así, el Portuario se ubica hoy en la 12ª posición del campeonato, con 29 puntos. Y su máxima aspiración es llegar a 35 en las dos fechas que le restan al certamen de Primera D (contra Atlas como visitante y frente a Claypole en Campana). Ayer, en un partido que mostró un desarrollo parejo entre ambos equipos, los dirigidos por Hugo Medina y Carlos Pereyra sufrieron en los minutos finales de cada etapa, cuando el Gallego supo golpear para quedarse con el triunfo. EL PARTIDO En una cancha blanda por las lluvias de los últimos días, Puerto Nuevo presentó varias modificaciones en el once inicial con respecto a los últimos partidos, pero retornó al esquema habitual: 4-1-4-1. Rodrigo Ponce de León volvió a defender el arco luego de cumplir su sanción; Rodrigo Alconada fue el lateral derecho; la dupla central volvió a ser conformada por Raúl Colombo y Joaquín Montiel; y Sergio Robles se ubicó como lateral izquierdo. Luego, Kevin Redondo retornó a la contención, delante de la línea de cuatro defensores. Más adelante jugaron Franco Colliard y el juvenil Tomás Fumeau, mientras que por los costados lo hicieron Tadeo MacIntyre y Ezequiel Ramón, quien hasta ahora sólo había jugado de marcador de punta en la primera división. Así, el único punta volvió a ser el histórico Orlando "Pampa" Sosa. La primera mitad no ofreció muchas situaciones para destacar. El equipo de nuestra ciudad buscaba lastimar a través de largos envíos para Orlando Sosa, quien de espalda al arco buscaba bajar el balón y descargar para MacIntyre y Ramón, quienes llegaban desde los costados. En tanto, el juvenil Fumeau buscaba asociarse con MacIntyre por el sector derecho, o en alguna ocasión, sorprender y meter un pase entre líneas para Sosa. Pero poco prosperaba de esos intentos. Así, como la visita tampoco proponía mucho, las situaciones se hicieron esperar hasta los minutos finales de la primera parte. Y fue el conjunto visitante el que tuvo la chance más clara para abrir el marcador. Fue a los 37, cuando Ponce de León respondió de excelente manera para desviar un remate de volea tras un rebote. Instantes después, Puerto Nuevo respondió con un cabezazo de Colombo que se fue cerca del palo izquierdo tras un centro de Colliard. Y cuando parecía que el primer tiempo se iba en cero, Colombo cometió una falta dentro del área cuando quiso despejar y fue anticipado por un delantero de Centro Español. El árbitro De Oto no dudó, marcó el punto de penal y Pablo Ocampo no falló en la ejecución cuando ya se jugaban 46 minutos. En el inicio de la segunda mitad, aprovechando esa ventaja para controlar el trámite, el conjunto Gallego estuvo cerca de marcar el segundo con un cabezazo de López, pero Ponce de León volvió a lucirse en su respuesta y justificar por qué fue volvió a ocupar la valla tras cumplir su suspensión. El Portuario intentó reaccionar con variantes que buscó la dupla técnica. Primero ingresó Pablo Sosa para buscar mejores asociaciones; y luego ingresaron dos juveniles como Selem Lojda (debut absoluto) y Cristian Torres. Sin embargo, todo le costaba demasiado al Auriazul, que encontró el empate recién a los 39 minutos, cuando Pablo Sosa ejecutó de gran forma un tiro libre (rosca por encima de la barrera contra el palo derecho) para establecer el 1-1. Y cuando todo indicaba que ambos conjuntos repartirían puntos en Campana, el último minuto fue fatal para Puerto Nuevo: tras un desborde y gran centro de Sebastián Roldán, apareció Nicolás López para meter un certero testazo al primer palo y poner el 2-1 final que marcó el octavo juego sin victorias para el equipo de nuestra ciudad y que le permitió a Centro Español alcanzar a Lamadrid en el segundo lugar de la tabla de posiciones. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Rodrigo Ponce de León; Rodrigo Alconada, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Sergio Robles; Kevin Redondo; Tadeo MacIntyre, Franco Colliard, Tomás Fumeau, Ezequiel Ramón; Orlando Sosa. SUPLENTES: Brian Hernández, Antoni Rodríguez, Nicolás Rodríguez, Selem Lojda, Pablo Sosa, Eliseo Aguirre, Cristian Torres. DT: Hugo Medina y Carlos Pereyra. CENTRO ESPAÑOL (2): Leandro Bonet; Alan Gómez, Walter Aguayo, Matías Nodal, Sebastián Nuñez; Fernando Duré, Emanuel Castañeda, Hugo Ortega, Juan Rizzo; Nicolás López y Pablo Ocampo. SUPLENTES: Javier Balbuena, Ignacio Gómez, Cristian Da Silva, Sebastián Roldán, Giuliano Lázaro, Franco Ibañez, Ian Cervantes. DT: Matías Módolo y Sergio Orsini. GOLES: PT 46m Pablo Ocampo -de penal- (CE); ST 39m Pablo Sosa (PN); 45m Nicolás López (CE). CAMBIOS: ST 11m P. Sosa x Robles (PN); 23m Lojda x Fumeau (PN), Da Silva x Ortega (CE); 32m Torres x Colliard (PN), Roldán x Duré (CE); 37m Lázaro x Rizzo (CE). AMONESTADOS: Alconada (PN); Aguayo, Duré, López, Ocampo (CE). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Jonathan De Oto.



