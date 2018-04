TABLA DE POSICIONES PROMEDIOS

La última fecha se jugará íntegramente el lunes desde las 15.30 horas. Tres equipos se disputan el ascenso directo a Primera División. Para el Reducido, al cual Villa Dálmine ya clasificó, restan definir cinco lugares. Mientras que en la zona roja, seis equipos batallarán por evitar los tres descensos que están pendientes. La definición del campeonato 2017/18 del Nacional B será histórica: se jugarán doce partidos en simultáneo (lunes desde las 15.30 horas) y en cada uno de ellos hay algo en juego. La posibilidad de salir campeón y ascender directamente a Primera División; la chance de ingresar al Reducido para pelear el segundo ascenso; o evitar el descenso y conseguir la ansiada permanencia. De los 25 equipos, 17 todavía no definieron su situación. De esos 17, sólo Villa Dálmine sabe cuál será su destino después de la última fecha: jugará el Reducido pase lo que pase (aunque todavía tiene el incentivo de ir a buscar la ventaja de localía). Los otros 16 todavía pelean por algo: o por ser campeón, o por clasificar a ese octogonal o por evitar el descenso. Y en este informe de LAD, un repaso a cada una de esas batallas. POR EL PRIMER ASCENSO Tres equipos llegan con chances de coronarse campeón a la última fecha. Almagro (40 puntos) depende de sí mismo: si le gana a Guillermo Brown en Puerto Madryn ascenderá a Primera División. Si empata, le dejará esa oportunidad a San Martín de Tucumán (39), que deberá ganarle a Brown de Adrogué. Mientras que, para pegar el salto en esta última fecha, Aldosivi de Mar del Plata (38) necesitaría ganarle a Estudiantes de San Luis como local y esperar que pierda Almagro y que no gane el Santo. En esta definición no hay posibilidades de triple empate, pero sí dos de doble igualdad: Almagro y Aldosivi pueden terminar ambos en 41 puntos y Almagro y San Martín de Tucumán, en 40. POR EL REDUCIDO Para el octogonal que definirá el segundo ascenso a Primera División ya hay tres equipos clasificados. Los dos que no logren ascender directamente y Villa Dálmine. Así, para completar el Reducido todavía hay cinco lugares que se definirán entre siete equipos: Brown (A), Sarmiento (J), Instituto de Córdoba, Atlético Rafaela, Gimnasia (J), Agropecuario y Deportivo Morón (el conjunto de Walter Nicolás Otta está obligado a vencer al Lobo jujeño como local en la última fecha). El Violeta ya aseguró su lugar y ahora buscará terminar lo más arriba posible para contar con ventaja deportiva y de localía. Es que la primera fase del Reducido se jugará en cancha del mejor clasificado, que a su vez tendrá el empate a su favor. Las posibilidades del equipo de Felipe De la Riva son varias: puede terminar 2º o caer incluso hasta el 9º lugar. Para ser segundo necesitaría vencer a Atlético Rafaela y esperar que pierda San Martín (T) y que no gane Aldosivi. La victoria en Rafaela le garantizaría igualmente la localía en la primera fase del Reducido, porque como mínimo finalizaría en la cuarta posición. En tanto, un empate en su visita a La Crema, también asoma como un resultado muy positivo para el Violeta: en caso de sumar una unidad más, lo peor que le podría pasar, pensando en parámetros lógicos, es caer al quinto lugar si Brown (A) vence por tres o más goles a San Martín (en este mismo caso, para superarlo, Sarmiento necesitaría ganar por seis o más; e Instituto por ocho o más). Y ese quinto lugar también le garantiza localía para la primera fase del octogonal. Ahora, si pierde en Rafaela, Villa Dálmine puede terminar entre el 5º y el 9º lugar y correr el riesgo de tener que viajar a Jujuy, Tucumán o nuevamente a Rafaela para disputar la primera vuelta del Reducido. Son, obviamente, las posibilidades que en Mitre y Puccini se buscan evitar. EL DESCENSO En cuanto a posibilidades, ésta es la pelea más difícil de explicar: son seis equipos que deben definir tres descensos, con la chance de que se dé hasta un cuádruple empate. Sí: una locura. O en términos más propios de la categoría: el último capítulo de una temporada que fue una carnicería. Mitre de Santiago del Estero, Boca Unidos, All Boys, Nueva Chicago, Independiente Rivadavia y Juventud Unida de Gualeguaychú son los equipos involucrados en esta pelea que ya condenó a Deportivo Riestra, Flandria y Estudiantes (SL). Sólo dos equipos dependen de sí mismos, aunque con matices diferentes: Mitre (recibe a Los Andes) se salva si gana, pero cualquier otro resultado lo condena; mientras que Juventud Unida (visita a Agropecuario) también asegura la permanencia en caso de victoria, aunque podría salvarse perdiendo inclusive (si no ganan tres de los otros cinco involucrados). All Boys (recibe a Deportivo Riestra) y Boca Unidos (recibe a Sarmiento) están igualados en el promedio y saben que si pierden, descenderán. Y que si empatan, que pierdan All Boys/Boca Unidos, Nueva Chicago y que no gane Mitre. Mientras que si ganan, necesitan que tres de los otros cinco involucrados no sumen de a tres. Por su parte, Nueva Chicago encontró algo de aire después de caer ante Brown (A) y si bien llega muy complicado a esta última fecha, tiene variantes que lo favorecen. Si le gana a Ferro en Caballito, se salvará si no ganan Mitre o Independiente Rivadavia o Juventud Unida. Ya en caso de empatar, la cuestión se le complica, porque necesita tres resultados: que no ganen Mitre, All Boys y Boca Unidos o que pierda Independiente Rivadavia. Mientras que en caso de derrota, deberá esperar sí o sí que no gane Mitre y caídas de All Boys y Boca Unidos. Finalmente, Independiente Rivadavia. El elenco mendocino sabe que si vence a Santamarina en la última fecha como local, sólo necesitará un resultado para salvarse: que no gane Mitre o Nueva Chicago o Juventud Unida. Mientras que un empate amplía ese listado a All Boys y Boca Unidos y a una derrota de Juventud Unida. Por último, en caso de derrota frente a Santamarina, la Lepra sí estará más complicada, porque deberá esperar tres de estos resultados: que no ganen Mitre, Boca Unidos y All Boys o que pierda Nueva Chicago. Sí: es una ensalada muy grande. Y qué decir del caso en que se puede dar un cuádruple empate: All Boys, Boca Unidos (si ganan), Independiente Rivadavia (si empata) y Juventud Unida (si pierde) podrían terminar todos con 1,274 y eso obligaría a jugar un cuadrangular para definir uno, dos o tres descensos de acuerdo al resto de los resultados. Con todo esto en juego y tantas variantes posibles, el lunes será un día de muchísimas emociones diferentes en el Nacional B, que tendrá definitivamente y tal como se preveía, un final para el infarto. NACIONAL B - ÚLTIMA FECHA LUNES 30 DE ABRIL - 15:30 horas: Atlético Rafaela vs Villa Dálmine / Fabricio Llobet - 15.30 horas: Brown (M) vs Almagro / Fernando Echenique (TV) - 15.30 horas: Brown (A) vs San Martín (T) / Federico Beligoy (TV) - 15.30 horas: Aldosivi vs Estudiantes (SL) / Pablo Dóvalo (TV) - 15.30 horas: Flandria vs Instituto / José Carreras - 15.30 horas: Boca Unidos vs Sarmiento / Nazareno Arasa - 15.30 horas: Ferro vs Nueva Chicago / Julio Barraza - 15.30 horas: Indepte. Rivadavia vs Santamarina / Luis Lobo Medina - 15.30 horas: All Boys vs Deportivo Riestra / Juan Pablo Pompei - 15.30 horas: Mitre (SdE) vs Los Andes / Lucas Comesaña - 15.30 horas: Deportivo Morón vs Gimnasia (J) / Ramiro López - 15.30 horas: Agropecuario vs Juventud Unida (G) / Pablo Echavarría LIBRE: Quilmes.

