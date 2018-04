Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 25/abr/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 25/abr/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

COPA: Juega Boca.- ATLÉTICO TUCUMÁN recibirá hoy la visita de The Strongest de Bolivia desde las 19:15.- PERDIÓ: Estudiantes de La Plata perdió 2-0 como visitante frente al Santos de Brasil.- LA LESIÓN DE BIGLIA: Sufrió una fractura de dos vértebras en la zona lumbar.- CHAMPIONS: Goleó Liberpool.- PELLA EN BARCELONA: El bahiense superó ayer por 6-4 y 6-4 al alemán Peter Gojowczyk.- RUGBY: Se retira Habana.- COPA: JUEGA BOCA En la continuidad de la Copa Libertadores de América, Boca Juniors recibirá esta noche desde las 21.45 a Palmeiras por la cuarta fecha del Grupo H. El conjunto de Brasil es líder con 7 puntos, mientras el Xeneize suma 5. Más atrás se ubican Junior (3) y Alianza Lima (1) que se enfrentan mañana en Colombia. TAMBIÉN ATLÉTICO TUCUMÁN A su vez, Atlético Tucumán recibirá hoy la visita de The Strongest de Bolivia desde las 19.15 por la cuarta fecha del Grupo C. El Decano tucumano sumó la semana pasada sus primeros tres puntos al vencer al conjunto boliviano en La Paz y está igualado con The Strongest y Peñarol en las posiciones, por detrás del líder Libertad de Paraguay (9). PERDIÓ ESTUDIANTES Por la cuarta fecha del Grupo F, Estudiantes de La Plata perdió 2-0 como visitante frente al Santos de Brasil. El equipo brasileño es líder de la zona con 9 puntos, mientras que el Pincha quedó 4, al igual que Real Garcilaso (Peru), que hoy juega ante Nacional de Uruguay (2). Mañana jueves, River Plate se presentará como local ante Emelec de Ecuador, mientras que Racing Club visita a Vasco da Gama de Brasil. LA LESIÓN DE BIGLIA El médico de la Selección Argentina, Daniel Martínez, viajará a Italia para hablar con Lucas Biglia, quien sufrió una fractura de dos vértebras en la zona lumbar. Su intención es evaluar las placas del mediocampista del Milan, cuya tratamiento oscila entre tres y seis semanas. La idea de Biglia es tratar de jugar un partido antes del 15 de mayo, fecha en que Jorge Sampaoli deberá entregar la lista de 35 futbolistas de cara al Mundial de Rusia 2018. CHAMPIONS: GOLEÓ LIVERPOOL En el primer partido de la serie semifinal de la Champions League, Liverpool de Inglaterra goleó 5-2 a Roma de Italia y dio un gran paso en busca de uno de los boletos a la final, el cual se definirá el próximo miércoles 2 de mayo en la capital italiana. El conjunto inglés ganaba 5-0 con goles de Salah (2), Firmino (2) y Mane, pero Roma descontó en dos oportunidades en los cinco minutos finales con tantos de Dzeko y el argentino Diego Perotti (de penal). La otra semifinal de la Champions League comenzará hoy en Alemania, donde Bayern Munich recibirá a Real Madrid. La revancha será en España el próximo martes 1º de mayo. PELLA EN BARCELONA El bahiense Guido Pella superó ayer por 6-4 y 6-4 al alemán Peter Gojowczyk y se convirtió en el tercer argentino en alcanzar la segunda ronda del Conde de Godó, ATP 500 que se disputa en Barcelona. En esa instancia, Pella se medirá con el eslovaco Jozef Kovalik, mientras que Leonardo Mayer jugará ante el ruso Karen Khachanov; y Diego Schwartzman lo hará ante el griego Stefanos Tsitsipas. En tanto, quien no pudo alcanzar la segunda vuelta fue el azuleño Federico Delbonis, que ayer cayó en tres sets frente al eslovaco Martin Klizan. RUGBY: SE RETIRA HABANA La leyenda del rugby sudafricano Bryan Habana (34 años), que tiene el récord de tries marcados para los Springboks, anunció ayer que se retirará cuando finalice la temporada del Toulon de Francia. Habana, uno de los wings más rápidos de la historia, fue la figura del equipo de Sudáfrica que se coronó campeón del mundo en Francia 2007, luego de eliminar a Los Pumas en semifinales



