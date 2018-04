La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 25/abr/2018 Síntomas De Las Complicaciones Ocasionadas Por La Diabetes







La diabetes está rodeada de mitos, pero si se lleva un control adecuado, se puede disfrutar de una vida normal, activa y saludable. Solo se necesita mantener la glicemia en los niveles adecuados para reducir al mínimo los riesgos de las complicaciones. Si no se hace un monitoreo correcto, con un buen control médico y los valores de glicemia sanguínea se mantienen elevados, entonces pueden surgir: - Daño a los nervios. - Problemas cardiacos. - Infecciones cutáneas. - Problemas renales. - Problemas visuales como glaucoma, retinopatía y cataratas. - Deficiencias circulatorias, principalmente en los miembros inferiores. Algunos de los factores que pueden influir para el desarrollo de los efectos colaterales son: - Mal control de glicemia sanguínea. - Presión arterial elevada. - Antecedentes familiares de diabetes. - Alimentación inadecuada. - Sedentarismo. - Malos hábitos de sueño. - Estrés. - Ansiedad. Síntomas De Neuropatía Diabética La neuropatía diabética es un problema que puede ocasionar daños en los nervios de diferentes partes del cuerpo. Algunas personas pueden no tener síntomas, mientras que otras pueden sentir dolor, hormigueo o pérdida de sensibilidad, principalmente en las manos, brazos, piernas y pies. Sin embargo, estos problemas también pueden darse en el sistema digestivo, el corazón y los órganos reproductores. Este tipo de daño en los nervios se puede presentar si la persona no se controla durante mucho tiempo y sus niveles de glicemia se mantienen elevados. Hay varios tipos de neuropatías como la periférica en pies y manos, y la autónoma en órganos como vejiga, genitales y tracto gastrointestinal. Otras formas incluyen daño de la columna, nervios del cráneo, articulaciones, vista y vasos sanguíneos (7). Los síntomas o señales de daño en los nervios ocasionados por la diabetes incluyen: - Sensación de hormigueo en pies, como pinchazos de agujas. - Quemazón en manos y pies. - Sensación de piel muy caliente o muy fría. - Debilidad y dolores musculares. - Aceleración de latidos cardiacos. - Dificultad para dormir. - Cambios en la sudoración. Síntomas De La Piel Relacionados Con La Diabetes Las personas que padecen de diabetes son más propensas a tener problemas en la piel como prurito, resequedad, infecciones por hongos y bacterias, lenta cicatrización de heridas, mala circulación y función inmunológica alterada.



