La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 25/abr/2018 Usar mucho el celular causa dolores cervicales







Para evitar los dolores de cuello fruto del uso excesivo del móvil deberíamos intentar levantar el dispositivo en lugar de bajar la cabeza, así como hacer estiramientos cada poco tiempo El síndrome conocido como "text neck" ("cuello de mensaje de texto" en español) es cada vez más frecuente en la sociedad actual. El móvil y los dolores cervicales: El trastorno "cuello de mensaje de texto" es típico del siglo XXI y se está convirtiendo en una epidemia global. Inclinar tanto la cabeza hacia adelante para escribir mensajes, ver vídeos o series o jugar en dispositivos móviles provoca: - Rigidez en el cuello y hombros - Cefaleas - Contracturas Los dolores cervicales surgen por una combinación de factores Antes que nada, deberíamos comprender que las cervicales son un grupo de 7 vértebras que se ubican en la parte más alta de la espalda. Sus funciones principales son sostener la cabeza y darle movilidad al cuello. Esta parte superior de la columna vertebral es la más flexible, pero también la más expuesta a las tensiones y contracturas por el estilo de vida que llevamos hoy en día. Por ejemplo, si hacemos un movimiento brusco con el cuello, levantamos mucho peso, tenemos bruxismo o dormimos mal, la consecuencia serán varias horas de malestar en esa zona tan delicada. Además una incorrecta posición de la cabeza y el cuello ocasiona un problema llamado subluxación vertebral. En ella se desalinean una o más vértebras y comprimen el sistema nervioso. Por eso los dolores cervicales se asocian a las cefaleas, la fatiga, el cansancio o la falta de concentración. - A mayor inclinación, mayor peso para las cervicales - La responsabilidad de los dolores cervicales es de nuestros hábitos, sin dudas, pero también podríamos echarle la culpa al peso de la cabeza. Si bien el cráneo de un adulto pesa entre 4 y 5 kilos, cuanto más inclinado esté hacia adelante (como cuando miramos el móvil), mayor peso deberán soportar las vértebras. Este peso adicional altera la curvatura natural de la columna y ocasiona no solo contracturas o tensiones sino también desgarros y lesiones. Los dispositivos móviles afectan otras áreas del cuerpo Como si no fuese suficiente dañar las cervicales, la costumbre de andar de aquí para allá con el móvil nos afecta, por ejemplo, las muñecas. Ej: tendinitis o síndrome del túnel carpiano debido a la utilización excesiva del smartphone o la tableta. Otra de las consecuencias de estar continuamente con el móvil cerca está relacionada a la salud ocular. Cada vez somos más miopes por culpa de los aparatos tecnológicos: smartphone, ordenador, televisión, tableta, videojuegos, etc. Algunas maneras de reducir o evitar los dolores en esta zona son: - Elevar la pantalla - Revisar la postura - Hacer ejercicio: ademas puedes practicar natación, yoga o pilates. - Reducir el uso del móvil Puedes silenciar el teléfono o desactivar las notificaciones, dejar el aparato dentro del bolso o en la sala cuando estás en otro ambiente de la casa o establecer horarios para revisar el correo y las redes sociales.



