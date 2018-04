Fue contundente el paro docente en las escuelas públicas de nuestra ciudad

Inspección ubicó el acatamiento en el 63%, mientras que los gremios lo hicieron en un rango del 75 al 90%. La protesta se sintió con especial fuerza en las secundarias. Los jardines de infantes y escuelas públicas de la ciudad vieron afectado su normal funcionamiento este miércoles, día elegido por los maestros bonaerenses para desplegar su cuarta jornada de paro del año en protesta frente a la falta de acuerdo paritario provincial. Según las entidades educativas y gremiales consultadas por La Auténtica Defensa, la huelga se sintió con mayor intensidad que la última vez, aunque los números de acatamiento difieren: desde Inspección lo ubicaron en el 63,30% (incluyendo jardines, primarias, secundarias), mientras que desde los sindicatos hablan de un "contundente" cese de actividades y anclan la cifra entre el 75 y el 90%. "(El nivel de acatamiento) fue del 63,30% en jardines, primarias y secundarias, aunque el 95% de los establecimientos estuvieron abiertos", indicó Silvia López, inspectora jefa distrital. Para los gremios locales, la convocatoria a la huelga tuvo una respuesta más que positiva por partes de los maestros. Pedro Espinoza, líder de Udocba Campana, lo calificó de "importante": estimó que un 75% de los maestros campanenses no concurrieron a las aulas. Juanita Fornarini, titular de Unión Docentes Bonaerenses, prefirió no compartir cifras, pero aseguró que el paro fue "mucho más alto" que el último desplegado. Desde Suteba, su secretaria adjunta, Andrea Villarreal, habló de un 90% de adhesión. "Creemos que el paro es una medida de fuerza contundente, y esta vez en Campana tuvo más acatamiento que en oportunidades anteriores: fue del 90%. Los docentes realmente están dispuestos a seguir con estas medidas, que son propuestas por ellos mismos en las reuniones de delegados y en las asambleas que se hacen en las escuelas, y ahora más que nunca creemos que debemos seguir en plan de lucha", comentó Villarreal. Espinoza explicó que tras el relevamiento de los delegados de Udocba confirmó que en jardines de infantes y secundarias la protesta fue más fuerte. En cambio, en primaria -y a diferencia de lo que sucedía el año pasado- la voluntad de lucha bajó. "Creo que lo que ocurrió con los docentes de primaria, que comienzan una semana antes las clases, fue que sostuvieron el paro largo del 2017 y sufrieron los descuentos salariales más importantes", argumentó el gremialista. Este medio consultó con docentes de dos secundarias de la ciudad, una situada en el centro y otra en el barrio Siderca: en ambas, el acatamiento de los profesores fue casi total. El viernes, durante la última reunión entre el gobierno de María Eugenia Vidal y el frente gremial docente, la suba ofertada -y rechazada por los sindicatos- fue de un 10% semestral y una suma por presentismo de $3.000. "Mañana (jueves) vamos a evaluar en reunión con delegados no solo el acatamiento sino también la situación de los compañeros, porque apremia el aumento del costo de vida. Esperamos una convocatoria nueva a negociar", expresó Espinoza.

LOS DOCENTES SE CONCENTRARON FRENTE AL CONGRESO Y LUEGO MARCHARON A LA CASA DE LA PROVINCIA.





AYER, LOS GREMIOS DOCENTES LLEVARON ADELANTE SU CUARTO PARO DEL AÑO. Se suspendió la jornada de perfeccionamiento La Dirección General de Cultura y Educación suspendió la jornada de perfeccionamiento docente prevista para hoy en todo el territorio provincial, a raíz del paro docente de este miércoles. La cartera que dirige Gabriel Sánchez Zinny informó que "en todos los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires se dictarán clases con normalidad". Lo que la Provincia busca evitar es que paro y perfeccionamiento sumen 48 horas sin clases. "La capacitación y profesionalización de los docentes es de vital importancia para este gobierno provincial, pero debe priorizarse la continuidad de los procesos educativos a través de la asistencia", indicaron de la DGE. La fecha del perfeccionamiento, adelantaron desde la cartera, será informada "en los próximos días".

Fue contundente el paro docente en las escuelas públicas de nuestra ciudad

