Protesta de farmacéuticos: Farmacias cerradas hasta las 11 de la mañana

Anuncio publicado en La Auténtica Defensa Hasta esa hora atenderán solamente las que se encuentran de turno. Es en adhesión a la marcha de protesta organizada por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia contra el desembarco de Farmacity en territorio bonaerense. Hoy por la mañana tendrá lugar en La Plata una marcha organizada por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que tiene por finalidad entregarle en mano a la gobernadora Vidal un petitorio en el que "se le solicita que se expida sobre el modelo de farmacia que quiere para su provincia: si pretende que la farmacia siga siendo un centro de salud, o que sea un comercio más como cualquier otro", explicó a La Auténtica Defensa Andrea Giobellini, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Campana, entidad que aportará unos 30 manifestantes. Giobellini también comentó que luego de entrevistarse con la gobernadora, los farmacéuticos y estudiantes de farmacia marcharán hasta la legislatura provincial, donde serán recibidos por el diputado de la segunda sección Lisandro Bonelli (integrante del Frente Renovador y sobrino del ex ministro de Salud Gines González García). Bonelli consiguió darle tratamiento a un proyecto de ley de su autoría, que declara de carácter "taxativo", es decir que no se puede modificar, el artículo 14 de la Ley provincial 10.606 de Farmacias. Ese artículo es el que establece quiénes están autorizados a instalar ese tipo de establecimientos: entre todas las figuras societarias que detalladas no aparecen las sociedades anónimas. PULSEADA Luego de la denegación de la Corte Suprema Provincial, a mediados de este mes la Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la red Farmacity SA y recomendó a la Corte Suprema de la Nación dar lugar a su reclamo y permitirle operar en la provincia de Buenos Aires. "Fue un golpe terrible. Creemos que no es un dictamen en el que la justicia tuvo algo que ver, sino más bien el poder político. Pero vamos a seguir luchando, porque este fallo no es vinculante", comentó al respecto Andrea Giobellini, días atrás. Ahora es la Corte Suprema de la Nación quien debe pronunciarse, y ciertos indicios indican que Farmacity lograría ganar la pulseada: el último ministro en incorporarse al máximo tribunal argentino fue Carlos Rosenkratz, ex abogado patrocinante de la firma que, además tiene al Vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, como fundador y uno de sus propietarios a través del fondo de inversión Pegasus. Mientras litiga para ingresar a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán, Farmacity cuenta con 241 locales diseminados en 14 provincias y CABA. La firma opera un "Simplicity" en Campana desde fines de 2015, sobre Av. Rocca.

HOY, JUNTO A OTROS 30 COLEGAS DE CAMPANA, ANDREA GIOBELLINI SE MANIFIESTA EN LA PLATA JUNTO AL COLEGIO PROVINCIAL.

Protesta de farmacéuticos: Farmacias cerradas hasta las 11 de la mañana

