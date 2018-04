Cuatro operarios quedaron atrapados en un ascensor a 25 metros de altura, ayer a primera hora de la mañana. Los bomberos tuvieron que izarlos a mano, uno a uno. Cuatro operarios quedaron atrapados en el ascensor de uno de los silos de la cementera Holcim (ex Minetti) y tuvieron que ser auxiliados por 6 integrantes de la Brigada de Rescate en Altura de Bomberos Voluntarios de Campana, quienes recibieron el alerta alrededor de las 6 de la mañana de ayer, cuando aún era de noche. "Llevamos la escalera mecánica, pero como el terreno del lugar no está consolidado para apoyar las patas de manera segura, decidimos izarlos", comentó a La Auténtica Defensa Sergio Auterelo, uno de los integrantes de la brigada especializada. "Se descompuso el ascensor a unos 25 metros de altura, casi al final de su trayectoria. Subimos al silo por las escaleras, realizamos los amarres necesarios y bajamos a uno de nosotros muñido con un pañal de rescate y utilizando un aparejo para reducción de fuerza, también conocido como polipasto. Los fuimos subiendo uno a uno sin problemas", concluyó Auterelo sobre este operativo realizado ayer.





Al no poder utilizar la escalera mecánica, los rescatistas izaron a mano a los cuatro operarios trapados en el ascensor.



Rescate en altura, en la cementera Holcim

