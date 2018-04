Un ascensor necesario, a punto de ser realidad

P U B L I C



Está en el Palacio Municipal y permitirá que todos puedan tener acceso a la planta superior, sin restricciones. "Es un logro que realmente hace que tengamos un Concejo Deliberante abierto a todas las personas de Campana", expresó la concejal Romina Buzzini junto al presidente del HCD Sergio Roses y Márgara Pons de la Dirección de Discapacidad. Meses atrás, el Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, anunciaba que se iba a instalar un ascensor en el Palacio Municipal para acceder al recinto legislativo, en el marco de un proyecto impulsado por la Dirección de Discapacidad. Esta iniciativa está a punto de concretarse. "Estamos contentos porque esto demuestra que cuando las tareas se van realizando, se ve la obra concreta y que se hará realidad", expresó Romina Buzzini. Antes como Subsecretaria de Desarrollo y ahora como concejal, Buzzini afirma que se trata de una "deuda pendiente". Y que se le planteó a Roses la posibilidad ya que desde la secretaría no se podía afrontar todo el costo de la obra. "Me pone contenta que aquellos vecinos con algún tipo de discapacidad igual puedan acceder al primer piso y charlar con cualquiera de nosotros". Además agregó que "es un logro que tengamos un Concejo Deliberante abierto a todas las personas de Campana más allá de que poseamos algún tipo de discapacidad o no". Por su parte, Roses explicó "es un palacio muy viejo que data de los años 30". Y que para afrontar a obra se realizaron estudios de estructura edilicia para asegurar las condiciones de seguridad. "Las construcciones viejas demuestran que eran las mejores pero sí surgieron algunas recomendaciones de seguridad que hemos implementado; como cambiar elemento de gas por elementos eléctricos", reconoció. El ascensor se ubicará en la oficina de fotocopias del primer piso y se podrá acceder a él por el Salón Ezio Mollo. Tanto Buzzini como Roses reconocieron críticas que tuvo este tema, al tardar y no cumplirse la promesa Y ahora ya casi el 50% de la obra está realizado con una inversión de cerca de 400 mil pesos y tres meses. "No sólo estábamos impidiendo al vecino acceder al lugar donde se debaten las ordenanzas y proyectos de Campana, sino que pensábamos que si el día de mañana alguna persona quería acceder a ser concejal y tiene algún tipo de discapacidad no lo iba a poder hacer. Son escaleras muy complicadas y empinadas", asegura la concejal. Márgara Pons, desde la dirección de Discapacidad, ratifica: "La accesibilidad bien entendida empieza por casa. Si nosotros queremos hacer una ciudad accesible e inclusiva desde el Municipio tenemos que dar el ejemplo. La Municipalidad es del pueblo, es un símbolo de la ciudad. Este es el primer paso de muchos otros para lograr una ciudad accesible". El presidente del HCD adelantó que el 3 de mayo se inaugura lo que será la plataforma digital del Concejo, que tiene que ver con darle visibilidad en lo que pase en el concejo y unió ambos hechos: "Hoy nos permitimos que la gente acceda de una manera física al recinto a través del ascensor, pero que también desde lo virtual cualquier vecino en cualquier lugar pueda ver lo que pasa y se trabaja en el Concejo. Es abordar el rol desde una perspectiva más integral". Para Roses, el palacio municipal "es un edificio hermoso en el que hacía años que no se invertía y la accesibilidad era un desafío". "Los adultos mayores o personas con discapacidad venían con la ayuda de un tercero y era una situación riesgosa". Además adelantó que, este año al haber una agenda institucional, habrá un concejo abierto más días y con actividades culturales y eso "permitirá que mucha gente de Campana lo conozca. Es un ambiente muy lindo, muy señorial y sin cambiar la estética es un patrimonio arquitectónico de la ciudad, hay que preservarlo y ponerlo en valor", cerró.



MARGARA PONS, ROMINA BUZZINI Y SERGIO ROSES, DONDE SE ESTÁ UBICANDO EL ASCENSOR.



Un ascensor necesario, a punto de ser realidad

