Hoy jueves será un día cálido y húmedo en Campana, con 28 grados de temperatura máxima pronosticada. El cielo tendrá nubosidad variable y el tiempo se presentará inestable. Quizás se registre un chaparrón en cualquier momento del día. La situación meteorológica seguirá teniendo como principal protagonista al aire tropical, que ayer volvió a invadir la ciudad. Hoy persistirá y mantendrá al ambiente con una temperatura lejana a los valores normales para la época, y con un nivel muy alto de humedad. Eso favorecerá al desarrollo de nubes que podrían descargar uno o dos chaparrones en cualquier momento. La probabilidad más bien baja. El viento también se hará sentir: soplará del Norte y las ráfagas rondarán los 35 km/h. Mañana viernes estará pasando un frente frío que tornará más otoñal al tiempo. Sin embargo la humedad no cederá y es posible también que llueva un poco, de modo que la jornada será algo complicada. El frente pasará durante la tarde y hasta entonces seguirá cálido y húmedo. Respeto a la lluvia, podría darse en forma aislada durante el día y luego repetirse hacia la noche. El sábado estará entre fresco y templado, con elevada humedad. Es posible que llueva en la madrugada, mientras que durante el día el cielo permanecerá cubierto y amenazante. La brisa del Sudeste soplará en forma moderada. El domingo será quizá sea día más problemático del período. Es que el frente frío retronará hacia el sur como caliente y sobre él se formará una zona de baja presión. Eso hará crecer a las nubes y podrían registrarse tormentas desde la madrugada. Durante el día seguirá tormentoso, con más lluvias. Hacia el lunes las nubes bajas mantendrán cubierto el cielo. Posiblemente no llueva, mientras que la temperatura se mantendrá estacionada alrededor de los 18 o 19 grados. No será un día muy favorable para actividades al aire libre. Y se mantiene el martes como un día de cambios esperados: llegará el frío, se irá la humedad y volverá el sol. Pronósticos Hoy, jueves 26: el cielo tendrá nubosidad variable y el tiempo se presentará inestable. Será un día cálido, húmedo y algo ventoso, con el viento soplando moderado y con ráfagas del Norte. La mínima prevista es de 20 grados y la máxima de 28 grados. Mañana, viernes 27: el cielo mayormente nublado y hay probabilidad de chaparrones y de algunas tormentas dispersas. Estará cálido y húmedo hasta la tarde, cuando comenzará a refrescar. La mínima prevista es de 22 grados y la máxima de 26 grados. El viento soplará moderado del Norte y cambiará al sector Sur. Sábado 28: estará nublado, con probables lluvias en la madrugada. Durante el día seguirá inestable. Refrescará y estará algo ventoso, con el viento soplando moderado el Sudeste. La mínima prevista es de 18 grados y la máxima de 22 grados.



El Tiempo en Campana:

Calor, humedad e inestabilidad

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: