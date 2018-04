"Vamos a pedirle al Municipio que aplique descuentos en la tasa de alumbrado público"

Concejales del PJ-Unidad Ciudadana trabajan en la propuesta que representaría un descuento para los campanenses, afirmando que gracias a la implementación de luminaria de bajo consumo en la red pública "el Municipio tiene un menor gasto energético, pero le cobra a los contribuyentes mucho más que con el sistema convencional". Además, cuestionaron las medidas del Gobierno Nacional sobre las tarifas: "Aumentaron un 1500% y piensan solamente reducir el 15% en luz, 6% en gas y otro 6% en agua". También en Campana se debate por los aumentos en las tarifas de servicios como luz, gas y agua. Desde el bloque de Concejales del PJ-Unidad Ciudadana buscan paliativos ante los numerosos reclamos por dichos incrementos, y trabajan en un proyecto para solicitar la disminución del porcentaje de recaudación por parte del Municipio en la tasa de alumbrado público, incorporada a la facturación que realiza la empresa EDEN. "La tasa de alumbrado municipal es del 11% en la factura de EDEN" explica el Concejal Rubén Romano. "Pero el recambio de luminaria convencional a LED que tanto ha promocionado el Municipio, y que iniciara en la gestión de Gobierno anterior, supone un ahorro en el consumo. Sin embargo, el porcentaje recaudado no ha variado. Es decir, se recauda lo mismo o más, ya que gracias al tarifazo, el costo del servicio aumentó mucho y el porcentaje que recibe el Municipio, refleja esta suba". En este sentido, el concejal peronista adelantó que desde el bloque van a proponer una quita del 50% de la tasa municipal al alumbrado público. "Vamos a pedirle al Municipio que aplique descuentos en la única tasa superavitaria, y teniendo en cuenta que el recambio de luminaria tradicional a Led se supone debe haber impactado positivamente en el consumo. Se gasta menos, pero se recauda lo mismo o más. Y estamos seguros que esa diferencia puede aliviar la economía de nuestros vecinos. Ante la negativa del Gobierno de dar marcha atrás con los aumentos desmedidos, vamos a pedir por este simple paliativo, ya que las tarifas siguen siendo impagables. Pero el Municipio puede contribuir en alcanzar el 20.5% de descuento en el total de la factura local". No obstante, la Presidenta del bloque peronista, Soledad Calle, cuestionó la ola de aumentos a los servicios. "Aumentaron un 1500% y piensan solamente reducir el 15% en luz, 6% en gas y otro 6% en agua. Esta política tarifaria y la responsabilidad de los aumentos son de Macri. El Presidente ahora sale y le pide a los Gobernadores y los Intendentes que lo resuelvan, bajando su recaudación. Pero reafirma la suba de tarifas, y brinda menos posibilidades respecto del año pasado para poder pagarlas". "Nos quieren vender como un triunfo poder pagar las facturas en cuotas, con interés. Esta desesperación del gobierno por reafirmar la política tarifaria y a la vez evitar la caída en la imagen del Presidente, se debe a que saben que están rascando bolsillos flacos, y que así no se puede seguir" concluyó la Concejal Calle.

