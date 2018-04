Seleccionará secretaria-recepcionista y asesor de help desk para dos importantes empresas de la zona. Los interesados que cumplan con los requisitos deberán presentarse con CV en mano este jueves y el viernes de 9 a 11 en 25 de Mayo 957 (planta baja). La Oficina Municipal de Empleo seleccionará secretaria-recepcionista y asesor de help desk (mesa de ayuda / asesoramiento al cliente) para dos importantes empresas de la zona. La primera búsqueda está orientada al sexo femenino de hasta 40 años. Se priorizará a aquellas personas que tengan estudios de secretariado o similar. Además del título secundario, deberán poseer excelente dominio de paquete office, experiencia mínima de 3 años en cargos similares (en lo posible en empresas de índole multinacional) y capacidad para trabajar con diferentes tareas al mismo tiempo. La segunda búsqueda, en tanto, está dirigida a personas de ambos sexos de hasta 55 años. Se requiere poseer secundario completo y autonomía para resolver dentro de sus posibilidades, dudas y reclamos de los clientes. No se solicitan conocimientos específicos, aunque si se dará prioridad a aquellas personas que tengan conocimientos del sistema SAP. Aquellas personas interesadas, que cumplan con los requisitos mencionados, deberán presentarse con CV en mano los días jueves 26 y viernes 27 de 9 a 11, en 25 de Mayo 957 (Planta baja).

Una de las empresas busca secretaria-recepcionista.



La Oficina Municipal de Empleo impulsa nuevas búsquedas laborales

