En torno a la inauguración del ascensor en el Palacio Municipal, LAD dialogó con Márgara Pons de la Dirección de Discapacidad y Marcos Bongiovanni, Secretario de Desarrollo Social. "Vemos que hay una buena respuesta desde la comunidad, los vecinos se acercan y están abiertos, apoyan todas las acciones que tienen que ver con la inclusión y buscamos que se repliquen desde el ámbito privado también", señaló Pons. Por su parte Bongiovanni destacó el trabajo diario: "Es una Dirección que tuvo durante estos dos años y medio de gestión un brillo por demás importante. No solamente lo que tiene que ver con empleos, sino lo relacionado a la escuela de deporte, la relación con el Concejo en este caso para poner en funcionamiento un ascensor". Comentó también que a los vecinos se les han brindado respuestas acordes: "Hemos logrado que el trámite de pensiones tenga una respuesta inmediata. Si bien no somos quienes la otorgamos, sino un área administrativa respecto del circuito, tuvimos la prontitud en la respuesta al vecino". Pons insiste con el ejemplo: "Si nosotros desde lo público generamos políticas y acciones inclusivas buscamos pedir a lo privado que también lo realice. Una ciudad bien entendida es una ciudad que trabaja para todos los vecinos con y sin discapacidad". La Dirección de Discapacidad ahora tiene una sede propia, ubicada en 25 de mayo 1117 y abierta de 7 a 15 horas. Se comparte la oficina con los adultos mayores que está relacionado con la inclusión y la calidad de vida de las personas. PENSIONES Pons explicó que se realizó un reacomodamiento "para lograr un Estado más justo en el otorgamiento de las pensiones por invalidez o incapacidad laboral. "Todas las pensiones que se dieron de baja fue porque las personas no llegaban a los requisitos de la incapacidad o porque contaban con otros recursos que les brindaba el Estado, como por ejemplo el salario por hijo con certificado de discapacidad", detalla Pons. Otra de las acciones que se encaró es reflotar las pensiones provinciales. Desde el año 2011 se había cortado la gestión o el trámite de las pensiones. "Desconocemos los motivos", pero considerando que había una población de personas con discapacidad que requería de una mejor cobertura en salud es que apuntamos a tramitar las pensiones provinciales porque otorga IOMA, que en discapacidad tiene una cobertura importante", señaló la Directora de Discapacidad. Finalmente, sobre este tema, Pons recalcó que las personas "están en su total derecho de elegir cual pensión se puede generar". INCLUSION LABORAL El año pasado por primera vez Campana se adhirió al Programa de Entrenamiento para el trabajo - Línea Discapacidad. Un trabajo en conjunto con la Oficina de Empleo. "Hasta el día de hoy todas las personas que dejaron su curriculum en la secretaria ya fueron entrevistadas. La incorporación de personas con discapacidad es permanente, por mes ingresan dos o tres personas en distintas dependencias del Municipio. El año pasado se logró en el ámbito privado también en Megatone", expresó Pons.

Margara Pons y Marcos Bongiovanni hablaron sobre pensiones, empleo y deporte en el marco de la integración frente a la discapacidad



"Una ciudad bien entendida es una ciudad que trabaja para todos los vecinos con y sin discapacidad"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: