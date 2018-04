El Municipio sigue concientizando sobre la importancia de mantener limpia la ciudad

Los vecinos deben disponer los residuos de manera correcta para evitar anegamientos de calles. Atento a la llegada del otoño donde se incrementa la cantidad de hojas y poda de árboles, el Municipio -a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente- recuerda a los vecinos disponer los residuos en forma correcta para mantener limpia la ciudad. "En esta estación del año es común ver una gran cantidad de hojas en la calle que se dispersan por acción del viento o de los animales generando no sólo un mal aspecto sino también un riesgo ante condiciones climáticas adversas porque pueden anegar los desagües", explicaron desde dicha subsecretaría. Asimismo, señalaron que se debe tener en cuenta que la acumulación de diferentes materiales en conjunto con desechos puede ocasionar puntos de atracción de diferentes vectores como animales, roedores e insectos, siendo foco de posibles enfermedades; además de dificultar el tránsito de peatones y congestionar veredas y calles. Por ello, desde la subsecretaría de Medio Ambiente se recuerda que según la Ordenanza Municipal Nº 4869/06, se encuentra prohibido arrojar desechos en veredas, parterres y/o vía pública en general. "Los residuos se deben disponer de manera correcta y teniendo en cuenta el horario de recorrido del servicio de recolección para disminuir riesgos", manifestaron. Ello implica que los restos de pasto y hojas deben estar embolsadas a fin de evitar que se dispersen mientras que los montículos no deben exceder el metro cúbico. Caso contrario se deberá contar con un volquete para su disposición. En tanto que la Ordenanza Municipal Nº 2352/88, en su Artículo 1º inciso 38; establece la obligatoriedad de cada frentista de mantener las veredas en perfecto estado de tránsito y limpias, libres de malezas y/u obstáculos, por lo que materiales como escombros con o sin bolsones, restos de arena y residuos sin bolsa no deben ser dispuestos en la vía pública.

Los vecinos que incumplan con la correcta disposición de los residuos serán sancionados





Los montículos deben ser dispuestos en la vía pública en bolsones para evitar que se dispersen

#Dato personal de Agrotécnica Fueguina realizó la limpieza de cunetas y cordones de la Av. Hipólito Yrigoyen desde De Dominicis hasta la plazoleta de calle Colón pic.twitter.com/AUI1daZm30 — (@dantrila) 25 de abril de 2018

El Municipio sigue concientizando sobre la importancia de mantener limpia la ciudad

