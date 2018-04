LOS PÁJAROS DE HIROSHIMA ¿Dónde, dónde están? Mira, copos de ceniza... ¿Quiénes? ¡Copos de ceniza..., ceniza..., ceniza...! ¿Dónde, dónde están? ¡Han volado todos...! ¿Quiénes? ¡Quiénes? ¿A dónde, a dónde? Los hombres. No se. No se. Construyamos un nido. Si, un nido, un nido. Pero..., ¿Dónde? ¿Donde, dónde, dónde, dónde, dónde...? Horacio Guarany. Al comenzar a escribir esta columna, pensé iniciarla de otra forma, pero los acontecimientos ocurridos en Siria, producto del bombardeo iniciado en esta ciudad por EEUU y sus aliados Francia y el Reino Unido, me llevan a interrogarme ¿ cómo es que el ser humano se encuentra inmerso en la violencia, en la destrucción, desde los albores de su existencia? ¿Es que nunca consiguió aprender lo que ésto engendra? Nuevamente una parte del mundo está en guerra. En los conflictos bélicos que se han producido, más del 80% de las víctimas son civiles. Algunas de las personas que sobreviven a estas experiencias, suelen sufrir graves problemas emocionales, lo que los lleva a que en el futuro tengan comportamientos que les dificultarán vivir con normalidad. Lamentablemente afecta el aspecto humano en su parte social, pues vemos que se presentan olas de violencia, pérdida de la espiritualidad, de la autoestima, de los atributos humanos. Se produce la de desintegración de las familias, ya sea por muerte de sus miembros, desplazamiento hacia otras ciudades, éxodo y refugio en tierras extranjeras. En relación con el Medio Ambiente, la guerra causa destrucción, pereciendo la vegetación como resultado de las bombas y extinción de especies. Este año se cumplen 73 años, del holocausto ocurrido en Hiroshima y Nagasaki, aún hoy no nos alcanza la imaginación para aceptar la devastación y la destrucción que provocaron. El día de la explosión nuclear, en menos de un segundo tras la detonación, sólo el polvo, el humo y el silencio posterior fueron testigos silenciosos del gran estrago provocado. En Hiroshima, un hombre estaba esperando sentado en las afueras del Banco de Sumi-Tomo, era la mañana del Lunes 6 de Agosto de 1945. Hasta las 8.45 Hs. de la mañana, un cielo límpido y un hombre que esperaba sentado sobre las escaleras del Banco. Un hombre que podía estar pensando en el final de la guerra, en el futuro de su país o simplemente en lo que haría con el dinero unos instantes después de retirarlo. Hiroshima caminaba normal sobre una mañana parecida a tantas. Nadie, ni los científicos del proyecto Manhattan, ni el presidente Truman, ni Paul Tibblets, el comandante del Enola Gay que transportaba la bomba, ninguno de sus habitantes incluyendo el hombre sentado a la entrada del Banco, podían sospechar el efecto devastador que tendría aquel artefacto que partía la historia del mundo en dos. Una inmensa nube se elevó por el cielo mientras el poder destructivo se expandía por el suelo cargando una tufarada radiactiva. Miles de personas se esfumaron por el calor. Entre ellos estaba el hombre sentado esperando que abrieran las puertas del Banco. Se sabe que un hombre estuvo allí porque dejó su sombra. La temperatura, que alcanzó el millón de grados centígrados, hizo que algunos cuerpos y objetos que recibieron la explosión dejaran una sombra en el suelo, en las paredes, en los árboles. Ésto se conoció con el nombre de "efecto sombra" o "sombra radiactiva". El Museo del Centro de la Memoria y la Paz de Hiroshima, conserva las escaleras del Banco, dónde fue hallada la sombra del hombre, que dejó aquel devastador hecho. Aunque muchas de estas sombras se han ido desvaneciendo a través de los años, las imágenes logradas por el fotógrafo Yosuke Yandhata fueron suficientes para dar otro testimonio sobre el macabro poder desatado. Con la experiencia de todo ésto ¿el hombre todavía no aprendió lo qué es una guerra y lo que conlleva?

El Rincón de Aléthea:

Los Guijarros de la Memoria Rota

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: