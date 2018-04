DÓLAR ATADO (POR AHORA): El Banco Central realizó este miércoles una venta de USD 1.471,7 millones para frenar la suba.- "SIN ENERGÍA NO SE PUEDE CRECER": Lo aseguró el Presidente este miércoles en Santa Fe.- $17.867 PARA NO SER POBRE: Necesitó durante marzo una familia tipo en el Gran Buenos Aires.- DE CARO A GRATIS: Panaderos bonaerenses repartieron unos 5.000 kilos de pan frente al Congreso. RENUNCIA EN MADRID: Cristina Cifuentes renunció a su cargo luego de verse envuelta en un escándalo. DÓLAR ATADO (POR AHORA) El Banco Central realizó este miércoles una venta récord, al sacrificar USD 1.471,7 millones, para frenar la suba del dólar, que finalizó este miércoles con un avance de dos centavos, a $20,55. Durante el lunes y martes, la autoridad monetaria había resignado USD 636 millones de las reservas para poner un techo a la moneda norteamericana, por lo cual en tres días vendió USD 2.108 millones. De ese modo, desde el 5 de marzo se desprendió de más de USD 4.100 millones para que el tipo de cambio se mantenga por debajo de los $21. "SIN ENERGÍA NO SE PUEDE CRECER" El presidente Mauricio Macri aseguró este miércoles en Santa Fe que "todos" los argentinos tienen que comprometerse a cuidar la energía y remarcó que "si el país no tiene energía, no puede crecer". El mandatario hablo de las tarifas en territorio del gobernador Miguel Lifschitz, quien compartió la actividad presidencial y se lo vio en una foto a espaldas de Macri, quien caminaba junto al ministro de la producción Francisco Cabrera y el Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis. "Las empresas distribuidoras están invirtiendo como no lo hacían desde hace muchos años y en los próximos cinco van a mejorar la distribución", señaló el Jefe de Estado. $17.867 PARA NO SER POBRE Una familia tipo en el Gran Buenos Aires necesitó durante marzo contar con un ingreso de $17.867,28 para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT) y evitar así caer en la pobreza, indicó esta tarde el INDEC. El informe oficial señaló que en marzo, la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) con respecto a febrero fue de 1,5% mientras que la de la Canasta Básica Total fue de 1,9%. DE CARO A GRATIS Panaderos bonaerenses protestaron ayer contra las subas de tarifas frente al Congreso de la Nación y repartieron unos 5.000 kilos de pan. El sector denuncia una pronunciada baja en las ventas, yel alza de precios de las materias primas como la harina de trigo y servicios básicos que se utilizan en la producción. "No soportamos más. Hay panaderías que tardan seis días para pagar la luz. A eso hay que sumarle el gas, el agua. Nosotros creemos que ya es un abuso indiscriminado para nuestro sector", dijo el presidente de Centro de Industriales Panaderos del Oeste (Cipod), Rodolfo Silva. RENUNCIA EN MADRID La presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, renunció a su cargo este miércoles luego de que en las últimas semanas se haya visto envuelta en un escándalo por estudios de maestría que no pudo probar y tras la divulgación de un video que probaría que en 2011 robó productos en un supermercado. Cifuentes anunció su decisión en una conferencia de prensa y dijo que es meditada y que pensaba hacerla pública el día 2 de mayo, aunque la ha adelantado tras la difusión, este martes, de un video sobre el hurto en un supermercado, que calificó de un "error involuntario".

